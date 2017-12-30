13:13
0
USD 68.96
EUR 82.52
RUB 1.20
Общество

Суд Исаева. Процесс возобновится 4 января

Судебный процесс по делу экс-мэра города Токмака и других в Первомайском районном суде Бишкека отложили из-за неявки адвокатов Канатбека Исаева. В данный момент проходят прения сторон, в которых еще не выступили адвокаты Бакыт Осмоналиев, Сергей Слесарев и их подзащитный.

Заседание отложили на 4 января 2018 года с условием, что если на него вновь не явятся адвокаты, то в прениях выступит государственный защитник, назначенный без согласия подсудимого. Ранее Канатбек Исаев категорически отказывался разговаривать с госадвокатом.

Уважаемый суд, прошу перенести процесс и дать мне возможность подготовиться к выступлению. Если и на следующее заседание не явятся мои адвокаты, тогда пусть выступит государственный защитник, назначенный вами.

Канатбек Исаев

Депутат Жогорку Кенеша обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатбеком Исаевым на скамье подсудимых владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Токмака Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центтр Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.
Ссылка:
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
Суд Исаева. Адвокату подсудимого вынесли частное определение
Суд Исаева. Адвокаты не явились на прения
Салянова: Жылдыз Мамбеталиева заверяла в законности выдачи лицензии Елисееву
Суд Исаева. Процесс отложен на завтра
Суд Исаева. Адвокату снова не дали слово
Суд Исаева. Это дело ранее было прекращено
Суд Исаева. Судья не дал слово адвокату
Суд Исаева. Судья решил ускорить процесс
Приговор таксисту, изнасиловавшему женщину на глазах ребенка, оставили в силе
Суд Исаева. Заявлен отвод судье
Популярные новости
Журналист ОТРК пришел на&nbsp;елку в&nbsp;костюме нациста. Кыргызстанцы в&nbsp;шоке Журналист ОТРК пришел на елку в костюме нациста. Кыргызстанцы в шоке
Кыргызский &laquo;вор в&nbsp;законе&raquo; Камчы Кольбаев попал под санкции США Кыргызский «вор в законе» Камчы Кольбаев попал под санкции США
Первый выход в свет. Первая леди пришла на президентскую елку Первый выход в свет. Первая леди пришла на президентскую елку
Илим Карыпбеков о&nbsp;нацистской форме: Телеведущего попросили сыграть фашиста Илим Карыпбеков о нацистской форме: Телеведущего попросили сыграть фашиста
Бизнес
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!
Будущее, которое наступило сегодня Будущее, которое наступило сегодня
7&nbsp;достижений 2017 года 7 достижений 2017 года
Специалисты MegaCom провели мастер-класс по&nbsp;рекламе для студентов Специалисты MegaCom провели мастер-класс по рекламе для студентов