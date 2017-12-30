Суд Исаева. Процесс возобновится 4 января

Судебный процесс по делу экс-мэра города Токмака и других в Первомайском районном суде Бишкека отложили из-за неявки адвокатов Канатбека Исаева. В данный момент проходят прения сторон, в которых еще не выступили адвокаты Бакыт Осмоналиев, Сергей Слесарев и их подзащитный.

Заседание отложили на 4 января 2018 года с условием, что если на него вновь не явятся адвокаты, то в прениях выступит государственный защитник, назначенный без согласия подсудимого. Ранее Канатбек Исаев категорически отказывался разговаривать с госадвокатом.

Уважаемый суд, прошу перенести процесс и дать мне возможность подготовиться к выступлению. Если и на следующее заседание не явятся мои адвокаты, тогда пусть выступит государственный защитник, назначенный вами. Канатбек Исаев

Депутат Жогорку Кенеша обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатбеком Исаевым на скамье подсудимых владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Токмака Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центтр Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.