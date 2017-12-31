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Общество

Афиша на неделю: 1-5 января

22 декабря — 22 января. Выставка «Зимнее настроение»

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

«Галерея М».

1 января. Кинопоказ

Вас ждет хороший экран, отличный звук и приятная дружеская атмосфера. Какой фильм будет показан, уточняйте по телефону 0703111122.

Адрес: проспект Чуй, 110.

2 января. Интеллектуальная игра PubQuiz

Команда до восьми человек, 8 раундов по 10 вопросов в каждом, победители получают приз. Для участия нужна предварительная регистрация. Но вы можете прийти как зритель.

Pub Daddy, 19.30.

2-4 января. Детские мастер-классы

Дети за 3 дня сделают ангела из глины, нарисуют зашифрованное письмо самому себе в будущее, распишут чашку для завтрака. Запись по телефону 0773331177.

«Дополнительное ADRA-зование», 11.00.

3 января. Детский мастер-класс по поппингу

Мастер-класс проведет известный танцор Кубат Малабай. Желательный возраст: 12+. Телефон для справок и приобретения билетов 0777990079.

ololohaus, 12.00.

3 января. Детский мастер-класс по приготовлению пиццы

Дети под руководством профессионала сделают свою пиццу. Желательный возраст: 6+. Телефон для справок и приобретения билетов 0777990079.

ololohaus, 14.00.

3 января. Новогоднее представление «Веселый Роджер-2, или Пиратский праздник»

Праздничное новогоднее приключение с переодеваниями, стрельбой, борьбой нанайских мальчиков и пиратской рыбой. Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться в морское путешествие на поиски несметных сокровищ.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00, 13.00, 15.00.

4-5 января. Сказка «Морозко»

«Морозко» — новогодняя сказка о доброй девочке Настеньке и ее ленивой сестре Федукле. Настеньке помогут добрые лесные жители: Старушка-Лесовушка и Медведь, а Дедушка Мороз наградит ее дорогими подарками за смелость и доброту. Интерактивный спектакль, наполненный искрометным юмором и замечательной игрой актеров, переносит зрителей в сказку.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 12.00.

4 января. New Year Jeans Party

Одеваемся удобно — в джинсы и белую футболку. На вечере вас ждет много танцев, выступления профессионалов, музыкальные подарки. Дресс-код: джинсовая одежда. Билеты приобретайте заранее.

The Bar 191, 20.00.

4 января. Кинопремьеры

«Тайная жизнь насекомых» (мультфильм). Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. У каждой букашки своя роль, все движется по своим правилам и законам.

«Величайший шоумен» (мюзикл). Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.

«Айыл кемп» (комедия). Фильм рассказывает о городских избалованных детях, которых родители отправляют в лагерь в село. Но ни родители, ни дети не догадываются, что лагерь — это простой захудалый дом в селе, без условий, связи, горячей воды и каких-либо городских благ.

5 января. Детское новогоднее шоу молекулярной кухни

В программе молекулярная кухня: спагетти , съедобные цветы, икра, азот жидкий, золотые фрукты; аквагрим; фото на память; кенди-бар; дискотека. Билеты приобретайте заранее (0700709855).

Кулинарная студия Orange, 14.00.

5 января. Показ фильма «Матрица времени»

У старшеклассницы Саманты Кингстон было все: отличные друзья, прекрасный парень и жизнь складывалась идеально. Но одна роковая ночь все изменила. По непонятным причина теперь Саманта живет только в одном дне. Пойманной во временную ловушку Саманте предстоит многое переосмыслить, выяснить, какие секреты есть у близких ей людей, и сделать так, чтобы этот день стал другим не только для нее. Регистрация по ссылке.

Feel Good Center, 18.00.
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