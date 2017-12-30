В новогоднюю ночь городской транспорт будет работать до 01.00

Маршруты общественного транспорта, соединяющие центральную часть города с микрорайонами и жилмассивами, будут работать с 31 декабря 2017 года по 1 января 2018 года до 01.00. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Для удобства горожан к окончанию вечернего блока праздничного концерта на площади Ала-Тоо по улице Киевской будут дополнительно ездить автобусы по маршрутам №№ 7, 9, 38, 42 и троллейбусы по маршрутам №№ 4, 7, 8, 9, 14.



31 декабря движение по проспекту Чуй в районе площади Ала-Тоо, от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик, а также прилегающих улиц Раззакова и Орозбекова от улиц Абдымомунова до проспекта Чуй будет перекрыто в связи с проводимыми праздничными мероприятиями.

Дневной блок мероприятий на площади Ала-Тоо планируется провести с 12.00 до 14.00, вечерний - с 20.00 до 00.00.