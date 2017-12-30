Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В субботу, 30 декабря, в Бишкеке заметно потеплело. Воздух прогреется до +10 градусов, в столице солнечно и без осадков. День увеличился до 9 часов 4 минут: восход Солнца в 8.32, заход — в 17.36.

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Люди, которые меняли мир

Погибла Бакен Кыдыкеева

30 декабря 1993 года в возрасте 70 лет трагически погибла, попав под автобус, кыргызская актриса театра и кино Бакен Кыдыкеева.

Народная артистка СССР (1970). Заслуженная артистка Киргизской ССР. В ее творческой биографии более ста театральных и киноролей.

Ее называют «первой», так как она первой сыграла главные женские роли во всех пьесах авторов мировой и русской драматургии, впервые поставленных на сцене кыргызского театра.

Она была первой актрисой, сыгравшей главную роль в первом национальном полнометражном художественном фильме «Салтанат».





Она первой сыграла роль Сейде в спектакле «Лицом — к лицу», поставленном впервые по Чингизу Айтматову.

Памятные даты

В 2006 году под угрозой роспуска парламента Курманбеком Бакиевым, а также с участием пропрезидентских депутатов Жогорку Кенеш принимает новую (вторую за два месяца) редакцию Конституции, которая вступила в силу с момента опубликования 16 января 2007-го.

В ней президент вернул утраченные в предыдущей Конституции позиции, усилив свою власть.

Куда сходить

Культура

— В 11.30 в кафе Family покажут представление «Новогоднее волшебство».

Для детей и их родителей подготовлено уникальное световое шоу, дискотека с героями Disney, веселые игры и конкурсы, подарки от Деда Мороза. Бронирование мест по телефону 0558339558.

— В 12.30 в Кыргызском национальном академическом театр оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут балет «Щелкунчик».

В работе над новогодним балетом приняли участие более 60 артистов. Над костюмами и декорациями работали талантливые кыргызские дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания светового шоу в трехмерном измерении был приглашен известный лондонский графический дизайнер.

— В 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева — «Щелкунчик».

Либретто по мотивам сказки Гофмана. Постановка 1990 года. Спектакль восстановлен в 2014 году.

— В 22.30 в The Basement Bar пройдет большой новогодний концерт.

Группы «Эльсинор» и «В эфире мы» подготовили специальную праздничную программу. Будут и сюрпризы.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

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