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Общество

Водитель, сбивший насмерть мальчика и трех женщин, получил 10 лет

Сокулукский районный суд Чуйской области вынес решение по уголовному делу Абдрахмана Халилова, который в августе сбил на машине трех женщин и мальчика. Об этом сообщили в канцелярии суда. 

По ее данным, подсудимый Халилов получил 10 лет тюрьмы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Потерпевшая Ализа Калчаева, у которой в ДТП погибли мать Галия Тогузбаева и сын Айбек Калчаев заявила, что через адвоката обжалует приговор.

Ранее она рассказывала, что ее мама выступала в ансамбле «Шайыр апалар», последний их концерт состоялся 15 августа в Кыргызской национальной филармонии. «Они уже готовились к следующему концерту. Там же пел и танцевал сын. Ему 12 лет было, учился в школе. В тот день мама с Айбеком возвращались с ярмарки и стояли возле школы, когда их и еще двух женщин сбил Халилов. Сын от удара отлетел на 7-8 метров, а маму разорвало на части», - рассказала женщина. 

Сам Абдрахман Халилов признал вину частично. Экспертиза установила, что он был пьян. Обвиняемый подчеркнул, что выпил всего 50 граммов водки и это была не авария, а всего лишь несчастный случай. 
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