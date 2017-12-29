Обязательная сдача теста по кыргызскому для выпускников школ откладывается. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

Ранее сообщалось, что с 2017 года выпускники 11-х классов будут сдавать обязательный тест на знание кыргызского языка.

В ведомстве отметили, что сейчас обсуждается несколько вариантов реализации проекта. «Останавливаемся пока на том варианте, что этот год и следующий будет на добровольной основе. В качестве мотивации, чтобы ребята попробовали свои силы, мы рассматриваем вариант добавления им баллов по Общереспубликанскому тестированию после успешной сдачи теста», — пояснили в министерстве.

В 2017/2018 учебном году сдача теста на знание кыргызского не будет обязательной.

Кыргызтесту в Минобразования предложили выставить пробные тесты на сайт.