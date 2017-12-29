Суд Исаева. Процесс отложен на завтра

Судебный процесс по делу экс-мэра города Токмака Канатбека Исаева отложен на 9.30 на завтра, 30 декабря.

«Ваша честь, я в очередной прошу вас предоставить время для подготовки к судебным прениям. Дело в том, что мой подзащитный изолирован и не имеет доступа к материалам дела, как мы, ноутбук пронести в СИЗО, чтобы он изучил все бумаги и подготовился, не дают», — сказал адвокат Исаева Сергей Слесарев.

«Слесарев, если вы не выступите сегодня, я назначу заседание на завтра. До завтра у вас будет время подготовиться. Я же неделю назад предупреждал о том, что будут прения», — ответил судья Абдуразак Боромбаев.

«Сегодня ни я, ни подсудимый Исаев не готовы. А завтра рабочий день для госорганов и государственных должностных лиц. А другие работают только по согласию. Адвокатура к госорганам не относится. Я не согласен работать в субботу перед Новым годом. Правительство мне дало право не работать завтра», — парировал адвокат.

Еще один адвокат Канатбека Исаева Бакыт Осмоналиев тоже заявил о неготовности выступить в прениях. Судья пригрозил адвокатам расценить это как отказ от выступлений и назначил заседание на завтра.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатом Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, и сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центтр Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.