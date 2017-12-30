«Мои 24». Один день в шубе Деда Мороза

Наверное, среди читателей найдется немало тех, кто под Новый год хоть раз побывал в роли Снегурки или Деда Мороза. Поводами для этого могут стать утренники в детском саду, школьные представления, студенческие дискотеки или выступление перед собственными или соседскими детьми...

Оказалось, что наш коллега Данияр — один из тех, кто никогда не исполнял эту замечательную актерскую роль.

— Как-то не ладится у меня с детьми, — признается он. Хотя в свое время увлекался анимацией.

Восполнить пробел решили спонтанно: наряд доброго волшебника найден, отправляемся на центральную площадь Ала-Тоо в Бишкеке.

Фото ИА «24.kg». Журналист ИА «24.kg» на площади Ала-Тоо в костюме Деда Мороза

Радость для детишек

— Фото не желаете сделать? Всего 100 сомов, — фотографы на месте буквально атакуют прохожих со всех сторон.

Предлагают запечатлеть момент с любого ракурса и в любой компании — с Дед Морозом, Снегуркой, бурундуками или медведями. Есть тут и символ приближающегося года — собака, правда, едва узнаваемая.

Наш молодой симпатичный «дедушка» в ярком костюме, да еще в очках выбивается на сером фоне. Но желающих сфотографироваться сначала не находится.

— Снегурочки не хватает! — замечает один из мужчин и беспардонно хватает под руку нашу коллегу в белой куртке. Хотя, чем она не Морозова внучка?!

Недоверие к бесплатному

— Бесплатное фото к Новому году на ваш телефон, — зазываем прохожих.

— Правда, даром? — недоверчиво спрашивает бабушка двух внуков-сорванцов. — А то тут по сто сомов требуют...

— Конечно, правда, праздник же!

— Ох и хорош у вас Дед Мороз! С наступающим! — довольная прощается женщина после памятного фото.

Желающих сфотографироваться резко прибавилось. Дети, студентки, целые семьи...

На фоне других особенно запомнился 6-летний мальчишка. Искренний, доверчивый и совсем не стеснительный. С удовольствием рассказал четверостишье про богов на Олимпе.

— Я вас люблю, Санта! — признался он и с осторожностью несколько раз прикоснулся к белоснежной бороде сказочного героя.

Конкуренция

Работающим на площади это явно не понравилось. Один за другим мужчины подходят к нам, интересуются:

— Вы от кого тут? А документы имеются? А фотоаппарат у вас какой?

— Я тут на жизнь зарабатываю, детей кормлю-одеваю. У меня их аж одиннадцать человек, а вы моих клиентов отбиваете! — возмущается мужчина. — Нам тут лишние не нужны.

— Что значит лишние? Земля-то общая, кто хочет, там и стоит. Тем более что денег за свои услуги мы не берем, — пытаемся успокоить мужчину.

Подходит еще один, стало как-то не по себе. Вдруг, еще побьют да костюм арендованный порвут. Требует показать документы.

— А вы из налоговой службы или из милиции? — пытаемся его урезонить.

— Нет, я тут постоянно работаю, договор у нас есть с мэрией.

— А у вас документы есть? — спрашиваю у мужчины, вспоминая, что лучшая защита — это нападение.

— Есть бейджик от мэрии, но он в машине. Мы сюда лишних не пускаем.

— А кто решает, лишний человек или нет? — уточняю у него.

— Мэрия есть, там, сям.

— А кто это «там-сям»?

— Есть двое-трое — Жыргыл байке, Эдиль байке. Смотрят тут за порядком... А вы, выходит, сами пришли, без ничего? Беспредел, значит. Сейчас разберемся, — пригрозил нам собеседник и взялся за телефон.

Начал кому-то звонить и жаловаться, мол, не уходят тут непрошенные гости с площади. Но никто разбираться с бесплатным Дедом Морозом так и не пришел.

Незамысловатый бизнес

Из всех фотографов только у одного мы увидели бейджик с указанием Первомайской райадминистрации.

— Я тут 17 лет уже работаю, беру патент в налоговой, знаю тут всех. Семью как-то кормить надо, — говорит мужчина.

По его словам, заработок в месяц выходит небольшой — 11-15 тысяч сомов. Скорее всего, это по самым малым подсчетам. Ведь желающих сфотографироваться, как мы смогли лично убедиться, было немало. И это днем. А ночью при свете праздничной иллюминации их еще больше.

Да и дело это не сложное. Щелкнул пару раз, выбрал более удачный снимок и распечатал фотографию в чужом профессиональном фотосалоне через дорогу за 12 сомов. Остальные 88 сомов с одной карточки — твой заработок.

Бумажные нюансы

О том, как регламентируется работа фотографов на площади,рассказал первый замакима Первомайского района Канат Бейшенов.

— Они сами предоставляют список тех, кто будет работать, изготавливают бейджики, чтобы люди знали, к кому и как обращаться по имени и фамилии. Мы заключаем с ними договор, а список передаем в налоговую (чтобы брали патент) и РОВД. Были случаи, когда людей просто обманывали, фотографировали, брали с них деньги, а потом исчезали и фото не отдавали. Нам ничего платить не надо.

Договором запрещается устанавливать фотофон и топтать газоны. Передвигаться можно только пешком.

Работа, надо признать, не из комфортных — приходится на улице стоять в жару и в холод. Правда, некоторые приносят с собой переносные стулья.

Оплачен ли патент, чиновники акимиата не проверяют: это уже прерогатива налоговой службы. Стоит патент фотографа для Бишкека, по данным ГНС, от 1,5 до 2 тысяч сомов в месяц.

— На этот год заявку на работу на площади подали около 60 человек. Городских жителей среди них практически нет, в основном все приезжие. На Новый год и другие праздники подрабатывают, а потом возвращаются в села.

...И мы тоже через несколько часов возвращаемся в офис отогревать замерзшие пальцы и носы.