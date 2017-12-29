ОАО «Северэлектро» устранило неполадки с подачей электроэнергии в селе Сарбан. Об этом сообщила пресс-служба акционерного общества.

Напомним, жители этого села обратились в ИА «24.kg» с жалобой на то, что почти двое суток у них нет электроэнергии.

«В четверг 28 декабря в Сокулукском районе устранением последствий обильного мокрого снегопада и ветра были заняты 10 бригад электромонтеров. В селе Сарбан повреждение оборудования трансформаторной подстанции № 300 было устранено 28 декабря в 20.34», — сообщила пресс-служба.