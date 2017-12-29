13:26
0
USD 69.14
EUR 82.54
RUB 1.20
Общество

ОАО «Северэлектро» устранило неполадки с подачей электроэнергии в селе Сарбан

ОАО «Северэлектро» устранило неполадки с подачей электроэнергии в селе Сарбан. Об этом сообщила пресс-служба акционерного общества.

Напомним, жители этого села обратились в ИА «24.kg» с жалобой на то, что почти двое суток у них нет электроэнергии.

«В четверг 28 декабря в Сокулукском районе устранением последствий обильного мокрого снегопада и ветра были заняты 10 бригад электромонтеров. В селе Сарбан повреждение оборудования трансформаторной подстанции № 300 было устранено 28 декабря в 20.34», — сообщила пресс-служба.
Ссылка:
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
ОАО «Северэлектро» не справляется с устранением поломок
Сообщить об отключении света в Бишкеке теперь можно по WhatsApp
С наступлением холодов в Бишкеке отменили плановые отключения электричества
ОАО «Северэлектро» спишет пени абонентам, погасившим дебиторскую задолженность
Западная часть Бишкека этой ночью останется без света
20 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
9 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
8 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
25 октября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
24 октября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
Популярные новости
Журналист ОТРК пришел на&nbsp;елку в&nbsp;костюме нациста. Кыргызстанцы в&nbsp;шоке Журналист ОТРК пришел на елку в костюме нациста. Кыргызстанцы в шоке
Депутат предлагает переименовать все районы Бишкека. Вы&nbsp;согласны? Депутат предлагает переименовать все районы Бишкека. Вы согласны?
Кыргызский &laquo;вор в&nbsp;законе&raquo; Камчы Кольбаев попал под санкции США Кыргызский «вор в законе» Камчы Кольбаев попал под санкции США
Что происходит вокруг НТС? Канал Омурбеку Бабанову больше не&nbsp;принадлежит Что происходит вокруг НТС? Канал Омурбеку Бабанову больше не принадлежит
Бизнес
График работы офисов&nbsp;О! и&nbsp;магазинов O!Store в&nbsp;праздники График работы офисов О! и магазинов O!Store в праздники
Оплата за&nbsp;услуги &laquo;Ала&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;БТА Банке Оплата за услуги «Ала ТВ» в БТА Банке
Мобильный оператор О! объявляет полную готовность к новогодним нагрузкам Мобильный оператор О! объявляет полную готовность к новогодним нагрузкам
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил 4G-роуминг в&nbsp;сети TELE2 (Казахстан) Мобильный оператор О! запустил 4G-роуминг в сети TELE2 (Казахстан)