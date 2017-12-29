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Общество

Суд Исаева. Это дело ранее было прекращено

На судебном заседании по делу экс-мэра города Токмака Канатбека Исаева и других адвокат Рахат Абдрахманова рассказала,  что это дело ранее было прекращено.

Я считаю, что это было сделано потому, что не было судебной перспективы. Судебная перспектива появилась, когда в отношении депутата Жогорку Кенеша Исаева начались политические гонения. Это уголовное дело состоит из фантазий следователей.

Адвокат Рахат Абдрахманова

«Но составляя дело, следователи не учли тот факт, что решается судьба не только пяти подсудимых. Решается судьба членов их семей», — заявила она.

Комментируя версию обвинения, Абдрахманова сказала: «Бумага все стерпит. Написать можно что угодно».

«Два раза мэрией был объявлен аукцион по продаже общежития. И два раза он был отложен, потому что не было клиентов. Мой подзащитный Асыгалиев позже за два миллиона сомов приобрел здание общежития. Обвинение утверждает, что это заниженная стоимость, а его реальная цена составляла 17 миллионов сомов. Но все мы понимаем, что даже сейчас 17 миллионов — это космическая, нереальная цена для здания в городе Токмаке», — сказала адвокат.

Она попросила суд при вынесении приговора учесть все эти факты и то, что ее подзащитный является отцом троих детей и ранее не был судим.
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