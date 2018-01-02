Семейных отдых. Что можно посмотреть в кинотеатрах на каникулах

Поход в кино — лучший способ отдохнуть после праздника. ИА «24.kg» предлагает список кинопремьер января 2018-го.

С 28 декабря в прокате новогодний фильм «Санта и компания» (12+) и мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).

Прямо перед самым Рождеством 92 тысячи эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг. Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей (и пусть у них «резина лысая и дворники не работают») и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема: никто не признает в нем самого главного в мире волшебника.

Кому не хватает свежей праздничной сказки, не пропустите. И, кстати, в роли помощницы Санта-Клауса несравненная Одри Тоту.

В новогоднюю ночь — в то время как Князь готовится произнести торжественную речь, а конь Юлий распаковывает подарки, богатыри едут в гости к Алеше и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особо не нужен, но который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А дальше — пирамиды, заклинание, древний огонь — и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыря, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и... сама принцесса Нефертити!

Самый «детский» (0+) мультфильм выйдет на экраны 4 января — «Тайная жизнь насекомых».

Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. У каждой букашки своя роль, все движется по своим правилам и законам.

Сюжет прост: противостояние добрых насекомых — кузнечика, муравья, пчелки и их друзей — злым враждебным осам, намеревающимся свершить государственный переворот.

Отлично подойдет тем, кто хочет сходить в кино с ребенком.

Также 4 января на экраны кинотеатров страны выйдет фильм, который будет интересен как детям (12+), так и родителям: «Величайший шоумен».

Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.

С 4 января на большие экраны выходит комедия «Айыл кемп» от сценаристов кинокартин «Биртууганчик», «В поисках мамы».

«Айыл кемп» — первая детская кинокомедия. Фильм рассказывает о городских избалованных детях, которых родители отправляют в лагерь в село. Но ни родители, ни дети не догадываются, что лагерь — это простой захудалый дом в селе, без условий, связи, горячей воды и каких-либо городских благ.

8 января выходит в прокат «Все только начинается» с Морганом Фриманом и Томми Ли Джонсом.



Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый зуб на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой.

Драму «Большая игра» можно будет посмотреть с 11 января. Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?

«Кто наш папа, чувак?» также в кинотетарах с 11 января.

Питер и Кайл Рейнольдсы — два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.

С 18 января в кинотеатрах страны «Темные времена» — история о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером.

18 января выйдет фильм «Приключения Паддингтона-2» (6+).

В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлеченным в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.

Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми «Астрал 4: Последний ключ» выходит 19 января. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.

Еще одна долгожданная премьера января — «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти».



Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.