В Бишкек прибыла спецтехника для строительства нового мусорного полигона, сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, всего прибыло 6 единиц спецтехники: бульдозер 40-тонный, 2 экскаватора 38-тонных, 3 дампера 40-тонных.

По словам представителя подрядной организации Янека Кару, это первая партия спецтехники, вторая партия прибудет в 2018 году.

о словам представителя подрядной организации Янека Кару, это первая партия спецтехники, вторая партия прибудет в 2018 году.

Мэрия столицы реализует проект «Улучшение системы управления твердыми отходами», финансируемый грантом Европейского союза на 8 миллионов евро, кредитом Европейского банка реконструкции и развития на 11 миллионов евро и грантом ЕБРР на 3 миллиона евро.

Новый полигон расположится рядом со старой городской свалкой, которая после окончания строительства будет закрыта и рекультивирована.