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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны законы:

- о бюджете Социального фонда на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы;
- о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы;
-  о ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерации;
- о внесении изменений в Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы»;
- о республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы.

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