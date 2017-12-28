Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны законы:

- о бюджете Социального фонда на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы;

- о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы;

- о ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерации;

- о внесении изменений в Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы»;

- о республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы.



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