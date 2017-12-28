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Общество

Дочь экс-президента Алия Шагиева увлеклась скульптурой

Дочь экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева художница Алия Шагиева увлеклась скульптурой. Об этом она написала на своей страничке в facebook.

«ОЩУЩЕНИЯ, ОЩУЩЕНИЯ СУМАСШЕДШИЕ! Попробую рассказать не междометиями! - говорится, вероятно, после одной из проб работы с глиной. - Вчера днем слепила ушастого человечка с веснушками, а сегодня ночью в доме появился такой вот улыбающийся персонаж, напоминающий гриб или желудь. Конечно, я вижу, что они корявенькие, нелепые, незавершенные (их нужно еще обжечь и разукрасить), но моя любовь к ним огромна, и никакие недостатки ее не уменьшат».

По ее словам, она «никогда прежде не чувствовала такую привязанность к готовым рисункам». «Кажется, что у этих фигурок есть душа, их хочется греть в ладошках и обращаться по имени, как к настоящим. Да, я уверена: они настоящие, они живут!»

 Алия словно общается со своими изделиями. «Такая сегодня вечером появилась женщина, спокойная и счастливая, - пишет она. - Робко держит горшочек с растением и носит под сердцем малыша. Глина - волшебный материал, живой, говорящий… Хочу слышать и чувствовать. Люблю».

Или вот еще: «Девочка с хвостиками. Кажется, она очень чем-то заинтересована и даже в восторге. Может быть, она смотрит в небо?»,  «Мисочка для мелочей или пепельница. Еще в процессе».
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