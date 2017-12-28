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Общество

Одна из пострадавших в разбойном нападении в Токмаке беременна

Одна из пострадавших в разбойном нападении в Токмаке беременна. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. 

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Уточняется, что 16-летняя девушка в тяжелом состоянии находится в отделении травматологии Токмакской территориальной больницы.

«Срок беременности составляет 8-9 недель. Всего в больницу привезли четверых пострадавших. 24-летний парень скончался в реанимации. У него были травмы, несовместимые с жизнью.  Еще два человека в реанимационном отделении. Их состояние также расценивается как тяжелое», — сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня ночью в городе Токмаке на семью совершили разбойное нападение. Спецсообщение о госпитализации трех человек в дежурную часть поступило из больницы примерно в 6.00. Несколько человек ворвались в частный дом. Грабители забрали у хозяев золотые украшения и деньги.
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