Одна из пострадавших в разбойном нападении в Токмаке беременна. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Уточняется, что 16-летняя девушка в тяжелом состоянии находится в отделении травматологии Токмакской территориальной больницы.

«Срок беременности составляет 8-9 недель. Всего в больницу привезли четверых пострадавших. 24-летний парень скончался в реанимации. У него были травмы, несовместимые с жизнью. Еще два человека в реанимационном отделении. Их состояние также расценивается как тяжелое», — сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня ночью в городе Токмаке на семью совершили разбойное нападение. Спецсообщение о госпитализации трех человек в дежурную часть поступило из больницы примерно в 6.00. Несколько человек ворвались в частный дом. Грабители забрали у хозяев золотые украшения и деньги.