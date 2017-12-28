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Общество

В Таджикистане бросившим на произвол судьбы своих родителей грозит тюрьма

В Таджикистане лицам, которые бросают на произвол судьбы нетрудоспособных родителей, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет. Об этом сообщило радио «Озоди».

Как отмечается, такие поправки внесли в Уголовный кодекс страны. До этого закон ограничивался наказанием в виде исправительных работ от 120 до 180 часов, исправительными работами до 2 лет либо лишением свободы на тот же срок.

В 2016 году в Конституцию Таджикистана внесли дополнительный пункт, по которому «совершеннолетние и трудоспособные дети ответственны за уход и социальное обеспечение своих родителей».

Забота о родителях стала конституционной нормой, поэтому она должна быть защищена и гарантирована. Поэтому ужесточена ответственность в Уголовном кодексе страны.

Депутат комитета по законодательству и правам человека парламента Таджикистана Бахтовар Сафаров

В большинстве своем дети в Таджикистане заботятся о престарелых родителях. Однако, по признанию властей, в последние годы дома престарелых переполнены постояльцами, от которых отказались родные.

В 2016 году суд удовлетворил иск 82-летней местной жительницы Сангин Мирзоевой, которая потребовала взыскания алиментов со старшего сына. Суд обязал мужчину ежемесячно выплачивать матери 70 сомони.

Женщина, которая уже пять лет с трудом передвигается, сказала тогда, что старший сын, на которого она возлагала большие надежды и считала опорой в жизни, не помогал ей.

Директор дома престарелых Яванского района Махмадюусуф Гулов рассказал журналистам, что еще несколько лет назад к ним редко поступали пожилые таджики, от которых отказались дети, однако сейчас эта тенденция набирает обороты.

Раньше постояльцами в большинстве своем были лица нетитульной нации, но сейчас подобных случаев много и среди таджиков. Хорошо, что законодатели усилили ответственность детей.

Махмадюусуф Гулов

По его словам, постояльцы дома престарелых постоянно жалуются на равнодушие и черствость детей.

В настоящее время в домах престарелых Таджикистана свыше 1 тысячи постояльцев — 633 мужчин и 384 женщин.
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