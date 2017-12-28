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Общество

Новый вид насвая распространяется среди школьников Кыргызстана

Новый вид насвая распространяется среди учащихся Кыргызстана. Об этом на рабочей встрече «Роль общественных советов в мониторинге безопасности образовательной среды в школах» сказала член ОС Министерства здравоохранения Бактыгуль Жумакулова.

По ее словам, к медикам обратились учителя столичных школ, которые в классах обнаружили маленькие пакетики. «Я их отнесла в Республиканский центр наркологии, где дали заключение, что это новый вид насвая», — отметила Бактыгуль Жумакулова.

Она отметила, что насвай ароматизированный, со вкусом мяты и предположительно импортируется из Турции. «Мы сейчас ведем расследование, каким путем насвай попадает в Кыргызстан», — сказала она.
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