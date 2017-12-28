За сутки в травмпункт в Бишкеке обратился 21 человек

Вследствие падения из-за гололеда в травмпункт в Бишкеке за сутки обратился 21 человек. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает консультант пресс-центра Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

«За несколько часов из безопасного город превратился в сплошную зону риска для пешеходов и водителей. 27 декабря в столичный травмпункт на проспекте Манаса, 41 обратилось всего 50 человек, и почти половина из них (21 человек) — вследствие падения на улице. По характеру полученных травм на гололеде больше всего переломов лучевой кости в типичных местах, ушибы и растяжения. Травматологи в этом пункте работают круглосуточно. Также вы можете обратиться в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, расположенный по адресу: улица Кривоносова, 206», — пишет Елена Баялинова.