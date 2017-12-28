20:58
+2
USD 69.30
EUR 82.26
RUB 1.21
Общество

За сутки в травмпункт в Бишкеке обратился 21 человек

Вследствие падения из-за гололеда в травмпункт в Бишкеке за сутки обратился 21 человек. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает консультант пресс-центра Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

«За несколько часов из безопасного город превратился в сплошную зону риска для пешеходов и водителей. 27 декабря в столичный травмпункт на проспекте Манаса, 41 обратилось всего 50 человек, и почти половина из них (21 человек) — вследствие падения на улице. По характеру полученных травм на гололеде больше всего переломов лучевой кости в типичных местах, ушибы и растяжения. Травматологи в этом пункте работают круглосуточно. Также вы можете обратиться в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, расположенный по адресу: улица Кривоносова, 206», — пишет Елена Баялинова.
Ссылка:
просмотров: 392
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане растет число ВИЧ-инфицированных среди несовершеннолетних
Новый вид насвая распространяется среди школьников Кыргызстана
От мэрии с любовью. В разгар зимы детям в Бишкеке подарили игровую площадку
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 декабря: без осадков
Бишкек в снегу. Фоторепортаж
Идите выкапывайте машины из новогоднего настроения. Реакция соцсетей на снегопад
В Бишкеке борются с последствиями снегопада. Дворников подняли по тревоге
Погода в Кыргызстане на 20 декабря: местами слабый снег
Сотрудники МП «Тазалык» не замерзнут. Жители поят их чаем и кормят бутербродами
Погода в Кыргызстане на 14 декабря: местами туман
Популярные новости
Журналист ОТРК пришел на&nbsp;елку в&nbsp;костюме нациста. Кыргызстанцы в&nbsp;шоке Журналист ОТРК пришел на елку в костюме нациста. Кыргызстанцы в шоке
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Депутат предлагает переименовать все районы Бишкека. Вы&nbsp;согласны? Депутат предлагает переименовать все районы Бишкека. Вы согласны?
Кыргызский &laquo;вор в&nbsp;законе&raquo; Камчы Кольбаев попал под санкции США Кыргызский «вор в законе» Камчы Кольбаев попал под санкции США
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил 4G-роуминг в&nbsp;сети TELE2 (Казахстан) Мобильный оператор О! запустил 4G-роуминг в сети TELE2 (Казахстан)
Виртуальный номер с&nbsp;реальными возможностями Виртуальный номер с реальными возможностями
Интернет-магазин O!Store: подарок на&nbsp;Новый год с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом! Интернет-магазин O!Store: подарок на Новый год с доставкой на дом!
Mega iTV&nbsp;&mdash; больше выбора, больше зрелищ Mega iTV — больше выбора, больше зрелищ