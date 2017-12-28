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Общество

Суд Исаева. Судья решил ускорить процесс

На судебном заседании по делу экс-мэра города Токмака, которое проходит в Первомайском районном суде, идут прения сторон. Судья Абдуразак Боромбаев следующее заседание суда назначил на завтра, несмотря на то что для заседаний отведены определенные дни недели — понедельник и четверг. На этой неделе уже назначены два незапланированных ранее заседания.

«Необходимо учитывать, что в канун Нового года нам нужно уделить время и семьям. Я прошу вас придерживаться ранее определенных дней», — сказал адвокат Сергей Слесарев. Однако суд его возражений не принял.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатом Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр «Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.
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