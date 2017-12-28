Приговор таксисту, изнасиловавшему женщину на глазах ребенка, оставили в силе

Иссык-Кульский областной суд оставил в силе приговор обвиняемому в изнасиловании женщины на глазах у ее пятилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Уточняют, что вердикт судебная коллегия вынесла 26 декабря.

Читайте по теме 8 лет тюрьмы получил таксист, изнасиловавший женщину на глазах у ее ребенка

«Приговор Иссык-Кульского районного суда в отношении Н.Т. оставлен в силе. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подсудимый признан вменяемым и может полностью контролировать свои действия. Его вина доказывается показаниями потерпевшей и свидетелей», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 28 июля 2016 года в Балыкчи женщина с ребенком села в такси. По версии следствия, таксист на полпути свернул в сторону гор, заехал в пустынное место и изнасиловал женщину на глазах у ее ребенка, а затем уехал, бросив пассажиров. В августе этого года Иссык-Кульский районный суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.