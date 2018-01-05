Кого мы потеряли в 2017 году

По легенде одного из народов, населяющих нашу планету, жизнь представляет собой некий остров. Когда люди рождаются, они выходят на него из воды, потом начинают свое путешествие по острову, кому-то за это время удается посадить дерево, спеть новую песню, возвести мост, проложить новые дороги, облегчить чьи-то страдания, но постепенно все до одного завершают свой путь и возвращаются в океан. И поток этот не ослабевает, потому и говорят, что жизнь течет…

В 2017 году от нас ушли многие замечательные люди. Мы вспоминаем их, потому что они сделали нас лучше, счастливее, что-то доброе открыли в нашей душе, подарили нам радостные мгновения, позволили соприкоснуться с чем-то светлым. Они были лидерами и нравственными ориентирами, ими восхищались, с них брали пример…

Алексей Петренко

Выдающийся актер с великой театральной судьбой.

В кино начал сниматься с 1967 года, исполнил десятки ролей. Сыграл американского журналиста в фильме «ТАСС уполномочен заявить», летчика Строганова в драме А.Германа «Двадцать дней без войны», царя Петра I в фильме А.Митты «Сказ о том, как царь Петр арапа женил».

К сожалению, после его смерти развернулась нечистоплотная борьба за его небольшое наследство.

Алексей Баталов

Один из любимейших советских актеров, который создал неповторимые образы людей разных эпох: это шофер в фильме «Дело Румянцева» и физик-ядерщик в ленте «Девять дней одного года», рабочий из картины «Большая семья» и врач в ленте «Дорогой мой человек», акробат Тибул в сказке «Три толстяка» и князь Трубецкой в «Звезде пленительного счастья». Мировое признание получили его работы в фильмах «Летят журавли», «Дама с собачкой», «Бег» и «Москва слезам не верит»… Эти роли вошли в золотой фонд советского кинематографа.

Очень точно сказал о нем режиссер Владимир Меньшов: «Уникальность Баталова в том, что в нем гармонично сочетаются и аристократ, и простой парень. Его проникновенный голос многие называют врачующим, он вызывает чувство доверия и умиротворения».

Леонид Броневой

Народный артист СССР, лауреат Государственных премий, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» создал незабываемый образ шефа гестапо Генриха Мюллера в культовом фильме «Семнадцать мгновений весны».

Его реплики, благодаря особой интонации артиста, стали крылатыми выражениями. Ведущий артист театра Ленком создал более 20 ролей в кино, в том числе в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», Покровские ворота»…

В 2017-м мы также простились с актерами Олегом Видовым, Георгием Тараторкиным, Верой Глаголевой, Владимиром Толоконниковым, Дмитрием Марьяновым, Николаем Годовиковым. Мы их любили…













Евгений Евтушенко

Человек, о котором вполне можно сказать его же словами: «Поэт в России больше, чем поэт». Один из плеяды шестидесятников – писателей, художников, скульпторов, музыкантов, режиссеров, ученых, которые создали новую атмосферу в стране, своим творчеством отчаянно и дерзко завоевывали демократические свободы и право на человеческое достоинство, право на свое мнение.

«Я останусь не только стихами.

Золотая загадка моя

в том, что землю любил потрохами,

и земля полюбила меня….»

Даниил Гранин (Герман)

Классик современной литературы, его произведения «Иду на грозу», «Блокадная книга», «Зубр», «Мой лейтенант» и многие другие – это всегда рассказ о высоких человеческих качествах в любую эпоху и на любом поприще. Он прожил длинную жизнь, а его высокий профессиональный авторитет позволял ему и в наши дни давать советы самым крупным политическим лидерам.

Гельмут Коль

Федеральный канцлер Германии (1982-1998 годы), дольше всех (16 лет) в истории ФРГ находился на этом посту. Выдающийся политический деятель, который сыграл огромную роль в улучшении отношений России и Германии, а также в объединении всей Европы и прекращении холодной войны.

Георгий Гречко

Прославленный летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, в его арсенале три полета в качестве бортинженера на кораблях «Союз», последний – в возрасте 54 лет, один выход в открытый космос.

Много лет отдал пропаганде науки. В 1977-1990 годах – ведущий телепрограммы «Этот фантастический мир». В 80-х – завлаб Института физики атмосферы им. Обухова РАН. Консультант нескольких фильмов, а в 1998 году снялся в фильме «Не послать ли нам… гонца?» в роли самого себя – самого улыбчивого космонавта.

Марина Попович

Военный летчик-испытатель 1-го класса, первая среди женщин-летчиков преодолела звуковой барьер на реактивном истребителе, освоила более 40 типов самолетов и вертолетов, заслуженный мастер спорта СССР, 102 мировых рекорда в области авиации, полковник-инженер, доктор технических наук, профессор, член Союза писателей России – автор 13 книг, сценариев.

На Западе ее прозвали «Мадам МИГ». Героическая женщина, удостоенная многих правительственных наград, при этом она была женой, матерью двоих дочерей и бабушкой, которая всей своей жизнью доказала, что разговоры о слабости женщин – уловка несостоятельных мужчин, которые панически боятся конкуренции. Именем Марины Попович названа звезда в созвездии Рака.

Также ушли из жизни прославленные космонавты Юджин Сернан – американский легендарный астронавт, выходивший в открытый космос, последний из тех, кто стоял на поверхности Луны. И Герой Советского Союза Игорь Волк.

Питер Мэнсфилд

Профессор Ноттингемского университета, обладатель Нобелевской премии по медицине, которую он получил в 2003 году за изобретение МРТ – магнитно-резонансной томографии. Признанный гений в своей области, благодаря его изобретению спасены миллионы жизней.

Луиза Хей

Знаменитый психолог и оратор, автор мудрых книг о том, как бороться с недугом и исцелить себя самому, автор движения самопомощи, она умерла на 91-м году жизни, став символом того, как можно оздоровить свою жизнь.

Людмила Белоусова

Илья Глазунов

Двукратная олимпийская чемпионка в паре с Олегом Протопоповым. Их по праву называли легендами фигурного катания. Никто не верил, что, впервые встав на коньки в 15 лет, они смогут завоевать высшие спортивные награды. Их программы покоряли зрителей и судей своей безупречностью.

Народный художник СССР, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Автор более трех тысяч произведений, множества портретов и также иллюстраций к произведениям Достоевского, Куприна, Лермонтова и других писателей. Награжден золотой медалью ЮНЕСКО «За вклад в мировую культуру и цивилизацию» (1999 год).

Дмитрий Хворостовский

Знаменитый баритон, обладатель титула «Лучший певец мира», любимец публики, ангажированный лучшими оперными театрами мира, выступал в концертах с прославленными оркестрами и дирижерами.

Необычайно широк был и его камерный репертуар: он исполнял романсы русских и зарубежных композиторов, старинные барочные арии, а также русские народные и советские песни. Обладатель многочисленных государственных и международных наград и премий. В честь певца назван астероид.

Зураб Соткилава

Солист Большого театра, лирико-драматический тенор, народный артист СССР и Грузинской ССР, в юности был увлечен футболом, в 1956 году ведущий игрок футбольной команды тбилисского «Динамо», первое образование – горный инженер.

Обладатель многочисленных премий и Гран-при на международных конкурсах вокалистов мира. За годы работы в театре исполнил ведущие оперные партии, во время многочисленных турне выступал на лучших оперных сценах, преподавал в Московской консерватории им. Чайковского на кафедре сольного пения, профессор.

Мухтарбек Кантемиров

Артист цирка и кино, создатель московского конного театра «Каскадер», продолжатель династии цирковых наездников, сыграл главную роль в фильме «Не бойся, я с тобой!»

Владимир Шаинский

Знаменитый советский композитор, народный артист РСФСР, его песни одинаково любили и дети, и взрослые. Его произведения звучали во многих программах, в десятках мультфильмов, их пели и простые люди в праздник за столом, и прославленные исполнители на самых престижных сценах.

Это «Дрозды», «Не плачь, девчонка», «Идет солдат по городу», «Песенка крокодила Гены», «Чунга-Чанга», «Травы, травы…», «АБВГДейка», «Веселая карусель», «Песня Шапокляк», «По секрету всему свету» и десятки других.

«Ушло из жизни одно из необыкновенных чудес, которое было послано нам на радость, на счастье, — сказала российская поэтесса Лариса Рубальская. – Никогда не забудется то, что он написал. Забудут его имя, забудут, как он выглядел, но будут его песни петь. Спасибо небесам, что такой человек жил на земле».

Михаил Задорнов

Популярный писатель-сатирик, сценарист, актер, юморист. Человек высокой культуры слова, каждый год он представлял несколько новых концертных программ, особенно полюбились зрителям его «американская тематика» и «любительская этимология».