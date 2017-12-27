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Общество

Определилось расписание поезда «Ташкент — Бишкек — Балыкчи»

Стало известное точное расписание поездка «Ташкент — Бишкек — Балыкчи», который будет курсировать в туристический сезон. Об этом сообщили в пресс-службе «Кыргыз темир жолу».

По ее данным, поезд будет курсировать раз в неделю составами Узбекской железной дороги. Он будет выезжать по субботам из Ташкента с 16 июня по 25 августа. На станцию «Рыбачье» будет прибывать по воскресеньям с 17 июня по 26 августа.

Из Балыкчи поезд будет отправляться по понедельникам с 18 июня по 27 августа. А в Ташкент прибывать по вторникам с 19 июня по 28 августа.

Напомним, о курсировании поезда договорились президенты Кыргызстана и Узбекистана во время недавнего визита Сооронбая Жээнбекова в Ташкент.
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