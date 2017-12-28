Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В четверг, 28 декабря, в Бишкеке пасмурно, снега не обещают. Воздух прогреется от −10 до +3 градусов. День увеличился до 9 часов 2 минут: восход Солнца в 8.32, заход — в 17.34.

Хорошая новость

Люди, которые меняли мир

Юсуп Абдрахманов

Фото из Госархива. Абдыкадыр Орозбеков и Юсуп Абдрахманов на Первомайской демонстрации. 1927 год

28 декабря 1901 года в селе Чиркей Семиреченской области родился советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета Народных Комиссаров Киргизской АССР Юсуп Абдрахманов. Он возглавил СНК в 26 лет.

Памятные даты

Поселок Хайдаркан переименован в Айдаркен

Случилось это 28 декабря 2006 года. В 2012-м он получил статус города. Вырос на месте селения у Хайдарканского ртутного комбината, строительство которого началось в 1941 году. «Хайдаркан» — в переводе «великий рудник».

Провозглашен год Курманджан датки

В 2010-м указом президента переходного периода Розы Отунбаевой 2011 год в Кыргызстане объявлен годом Курманджан датки, с момента рождения которой исполняется 200 лет.

Куда сходить

Культура

День премьер. Сегодня кинотеатры предлагают нам три новинки.

— Мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта».





В новогоднюю ночь, в то время как Князь готовится произнести торжественную речь, а конь Юлий распаковывает подарки, богатыри едут в гости к Алеше и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особо не нужен, но который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда у тебя на пути встают не только три богатыря, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и... сама принцесса Нефертити!

— Комедия «Санта и компания».





Прямо перед самым Рождеством 92 тысячи эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг. Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей (и пусть у них «резина лысая и дворники не работают») и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема: никто не признает в нем самого главного в мире волшебника.

— Драма «Движение вверх».





Есть победы, которые меняют ход истории. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

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— 09.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Канатбека Исаева;

— 10.00, Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова — президентская елка.

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