Пентагон подсчитал, сколько боевиков ИГИЛ осталось в Сирии и Ираке

В Сирии и Ираке осталось около тысячи боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ). Об этом заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, сообщил ТАСС.

«По нашим последним оценкам, около 1 тысячи боевиков все еще находятся в Ираке и Сирии», — отметил военный.

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Он добавил, что силы международной коалиции сейчас сосредоточены на том, чтобы пресекать попытки разрозненных групп экстремистов предпринимать какие-либо вылазки.

Президент США Дональд Трамп и Генштаб России 6 декабря независимо друг от друга сообщили о фактическом освобождении Сирии и Ирака от боевиков террористической организации «Исламского государства».

При этом Дональд Трамп указал, что теперь США столкнулись с другой проблемой — террористы начали «расходиться по всем местам».