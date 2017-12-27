Пентагон подсчитал, сколько боевиков ИГИЛ осталось в Сирии и Ираке

В Сирии и Ираке осталось около тысячи боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ). Об этом заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, сообщил ТАСС.
«По нашим последним оценкам, около 1 тысячи боевиков все еще находятся в Ираке и Сирии», — отметил военный.
Президент США Дональд Трамп и Генштаб России 6 декабря независимо друг от друга сообщили о фактическом освобождении Сирии и Ирака от боевиков террористической организации «Исламского государства».
При этом Дональд Трамп указал, что теперь США столкнулись с другой проблемой — террористы начали «расходиться по всем местам».