Мэр Бишкека рассказал премьер-министру о проблемах города

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков сегодня провел рабочее совещание по обсуждению перспективных планов развития Бишкека. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, премьер-министр отметил позитивные изменения, произошедшие в Бишкеке за последние годы, и выразил благодарность руководству мэрии за проделанную работу.

Вместе с этим Сапар Исаков подчеркнул, что в городе есть ряд проблем, для решения которых необходимо выработать эффективные механизмы.

Фото аппарата правительства КР

Мэр Албек Ибраимов сообщил, что муниципалитет активно реализаует программу развития Бишкека на 2017-2020 годы «Город благоприятных условий», определяющую основные ориентиры развития столицы и направленную на создание более комфортных условий проживания для горожан.

Кроме того, Албек Ибраимов представил информацию о проблемах города:

— снижение уровня грунтовых вод на территориях застроек жилых домов вдоль Большого Чуйского канала;

— разграничение ответственности с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики по содержанию светофоров в столице,

— недостаточная обеспеченность образовательных учреждений современными учебными пособиями;

— организация контроля за выбросами в атмосферу вредных веществ;

— незаконное строительство в охранной зоне очистных сооружений ПЭУ «Бишкекводоканал»;

— делегирование мэрии Бишкека отдельных полномочий государственных органов для более оперативного решения вопросов.

Сапар Исаков поручил соответствующим государственным органам в оперативном порядке внести предложения и принять меры по всем озвученным в ходе совещания вопросам.