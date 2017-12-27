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Общество

Мэр Бишкека рассказал премьер-министру о проблемах города

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков сегодня провел рабочее совещание по обсуждению перспективных планов развития Бишкека. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, премьер-министр отметил позитивные изменения, произошедшие в Бишкеке за последние годы, и выразил благодарность руководству мэрии за проделанную работу.

Вместе с этим Сапар Исаков подчеркнул, что в городе есть ряд проблем, для решения которых необходимо выработать эффективные механизмы.

аппарата правительства КР
Фото аппарата правительства КР

Мэр Албек Ибраимов сообщил, что муниципалитет активно реализаует программу развития Бишкека на 2017-2020 годы «Город благоприятных условий», определяющую основные ориентиры развития столицы и направленную на создание более комфортных условий проживания для горожан.

Кроме того, Албек Ибраимов представил информацию о проблемах города:

— снижение уровня грунтовых вод на территориях застроек жилых домов вдоль Большого Чуйского канала;

— разграничение ответственности с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики по содержанию светофоров в столице,

— недостаточная обеспеченность образовательных учреждений современными учебными пособиями;

— организация контроля за выбросами в атмосферу вредных веществ;

— незаконное строительство в охранной зоне очистных сооружений ПЭУ «Бишкекводоканал»;

— делегирование мэрии Бишкека отдельных полномочий государственных органов для более оперативного решения вопросов.

Сапар Исаков поручил соответствующим государственным органам в оперативном порядке внести предложения и принять меры по всем озвученным в ходе совещания вопросам.
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