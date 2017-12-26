Сколько в Кыргызстане потратили в 2017 года на развлечения

На портале государственных закупок размешены отчеты по проводимым тендерам.

В 2017 году опубликовано 340 объявлений в категории «отдых, развлечения, культура и спорт» на 43,6 миллиона сомов. Часть тендеров отменили, некоторые провели повторно. В результате договоры с подрядчиками заключены на 28,7 миллиона сомов.

На ремонт и реставрацию памятников в Оше потратили 1,1 миллиона сомов, на детские путевки на Иссык-Куль — 2,1 миллиона сомов. Режиссеру-постановщику, организовавшему празднование Нооруза на центральной площади Ала-Тоо, заплатили 1,5 миллиона сомов. За аренду пансионата на Иссык-Куле для членов международной делегации отдали 550 тысяч сомов.