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Общество

Все автобусы Кыргызстана будут оборудованы регистраторами и GPS-навигаторами

Все автобусы Кыргызстана будут оборудованы регистраторами и GPS-навигаторами. Такое поручение дано Министерству транспорта и дорог КР.

Необходимо обязать руководителей предприятий автоперевозчиков независимо от форм собственности оборудовать транспортные средства видеорегистраторами и устройствами отслеживания местонахождения транспортного средства.

Правила будут распространяться на все физические, юридические лица, осуществляющие перевозки пассажиров автобусами в городских, пригородных, междугородних и международных направлениях.

Сейчас контроль за передвижением автобуса в режиме реального времени не осуществляется. В случае поломки, аварийных и форс-мажорных ситуаций невозможно своевременно оказать помощь. При наличии GPS-навигатора предприятия пассажирского транспорта и автовокзалы могут контролировать скоростной режим.
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