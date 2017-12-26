Все автобусы Кыргызстана будут оборудованы регистраторами и GPS-навигаторами. Такое поручение дано Министерству транспорта и дорог КР.

Необходимо обязать руководителей предприятий автоперевозчиков независимо от форм собственности оборудовать транспортные средства видеорегистраторами и устройствами отслеживания местонахождения транспортного средства.

Правила будут распространяться на все физические, юридические лица, осуществляющие перевозки пассажиров автобусами в городских, пригородных, междугородних и международных направлениях.

Сейчас контроль за передвижением автобуса в режиме реального времени не осуществляется. В случае поломки, аварийных и форс-мажорных ситуаций невозможно своевременно оказать помощь. При наличии GPS-навигатора предприятия пассажирского транспорта и автовокзалы могут контролировать скоростной режим.