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Общество

Столичные власти поздравляют маленьких бишкекчан с Новым годом

В Первомайском районе столицы для детей, проживающих на территории МТУ №№12, 13, 14, 15, 16, пройдут праздничные новогодние мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В данных МТУ будут организованы концертные программы с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки, также предусмотрены новогодние подарки для детей.

Новогодние мероприятия запланированы по следующим адресам:

— МТУ № 13 — 30 декабря в 11.00 в жилмассиве «Щербакова» на пересечении улиц Щербакова и Манаса;

— МТУ № 14 — 29 декабря в 11.00 в жилмассиве «Колмо» на пересечении улиц Мыскал и Тендик;

— МТУ № 15 — 27 декабря в 14.00 в жилмассиве «Касым» на пересечении улиц Профсоюзной и Кайназарова;

— МТУ № 16 — 28 декабря в 12.00 в жилмассиве «Калыс-Ордо» во дворе школы № 86.

Праздник для детей МТУ № 12 состоялся сегодня. Отметим, также сегодня для детей Октябрьского района провели елку. Детям из малообеспеченных семей, сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья была показана новогодняя концертная программа в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова и вручены подарки. 

Кроме того, в канун Нового года дети реабилитационного центра «Оберег», детского отделения Центра онкологии и радиологии, городского специализированного дома ребенка, благотворительного фонда «Многодетная семья» и SOS Детской деревни Бишкека получат новогодние подарки.
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