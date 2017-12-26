На покупку машины для мэрии Каракола объявили новый тендер с нарушениями

Дирекция по управлению Иссык-Кульским фондом развития объявила новый тендер на покупку машины для мэрии Каракола. Опять с нарушениями. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Дирекция отменила ранее объявленный тендер, по которому для укрепления материально-технической базы Каракола требовалась «Тойота Камри» за 750 тысяч сомов.

Объявлен новый тендер на покупку автомашины. Дирекция по управлению Иссык-Кульским фондом развития незначительно изменила заявку, убрав название авто, но оставив его точные габариты. Под них также подходит только «Тойота Камри», что является нарушением закона о госзакупках.