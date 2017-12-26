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Общество

Ученые назвали самый подходящий возраст для обучения

В возрасте от 17 до 20 лет человек усваивает информацию легче, чем в более поздние годы или в детстве. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты Лейденского университета провели эксперимент, в котором приняли участие 232 человека без неврологических заболеваний в возрасте от восьми до 25 лет. В ходе испытаний необходимо было решить логическое задание с вариантами ответа, обучаясь с помощью подсказок компьютера.

Результаты сканирования мозга участников показали, что активность полосатого тела достигала максимума у людей, которым исполнилось от 17 до 20 лет.

По мнению ученых, исследование показывает, что этот возраст — уникальный этап, на котором мозг человека наиболее эффективно воспринимает информацию.
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