20:54
0
USD 69.43
EUR 82.46
RUB 1.19
Общество

Не исправен самолет? Авиарейсы по маршруту Ош — Бишкек задерживаются

Авиарейсы по маршруту Ош — Бишкек задерживаются. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Читайте по теме
Новый год в аэропорту. Что делать, если рейс задержали

В социальной сети Facebook появилось сообщение, что сегодня утром отменили рейс из Оша в Бишкек, который должен был вылететь в 9.10. «Представитель компании «Эйр Манас» сказал, что рейс отменяется из-за технической неисправности борта. Многие из пассажиров были транзитными. На вопрос, кто возместит расходы, ответили, что компания не несет ответственности за опоздания на другие рейсы. Некоторые получили деньги за билет. Лишь когда люди начали расходиться, привезли горячее питание. Многим негде ночевать», — написал Кубанычбек Жусанов.

В аэропорту «Манас» пояснили, что отмененный утренний рейс перенесен на завтра. Не осуществлен и рейс в обед. Из-за этого график вылетов внутренних рейсов сбился.

Авиакомпания «Эйр Манас» пока недоступна для комментариев. 
Ссылка:
просмотров: 820
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МЧС рассказал, сколько кыргызстанцев погибло за 11 месяцев 2017 года
Самолет из Иркутска не смог приземлиться в Оше
Экстремалы спрыгнули с горы и влетели в самолет на ходу
Танец на взлетно-посадочной полосе: 7,3 миллиона просмотров
Дочь президента о том, как стояла на границе два часа с 7-месячным малышом
«Дочка» аэропорта «Манас» продает самолет для VIP-полетов
Последние паломники из Мекки прилетели в Ош чартерным рейсом
В Минтрансе рассказали о погибшем под Алматы кыргызстанском пилоте
Рейс Бишкек — Москва отменили из-за технической неисправности борта
Пилоты практически вслепую посадили самолет в Стамбуле
Популярные новости
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Журналист ОТРК пришел на&nbsp;елку в&nbsp;костюме нациста. Кыргызстанцы в&nbsp;шоке Журналист ОТРК пришел на елку в костюме нациста. Кыргызстанцы в шоке
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Дом, которого нет на&nbsp;карте Бишкека Дом, которого нет на карте Бишкека
Бизнес
O!Store: Успейте закупиться подарками на&nbsp;Новый год O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке