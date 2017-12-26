Авиарейсы по маршруту Ош — Бишкек задерживаются. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Международный аэропорт «Манас».

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В социальной сети Facebook появилось сообщение, что сегодня утром отменили рейс из Оша в Бишкек, который должен был вылететь в 9.10. «Представитель компании «Эйр Манас» сказал, что рейс отменяется из-за технической неисправности борта. Многие из пассажиров были транзитными. На вопрос, кто возместит расходы, ответили, что компания не несет ответственности за опоздания на другие рейсы. Некоторые получили деньги за билет. Лишь когда люди начали расходиться, привезли горячее питание. Многим негде ночевать», — написал Кубанычбек Жусанов.

В аэропорту «Манас» пояснили, что отмененный утренний рейс перенесен на завтра. Не осуществлен и рейс в обед. Из-за этого график вылетов внутренних рейсов сбился.

Авиакомпания «Эйр Манас» пока недоступна для комментариев.