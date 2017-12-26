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Общество

В суде по делу об убийстве директора медколледжа допросят новых свидетелей

В суде по делу об убийстве директора Каракольского медицинского колледжа Анарбюбю Апсалиевой допросят следователей. Разбирательство проходит в Иссык-Кульском областном суде. Об этом ИА «24.kg» сообщили в его канцелярии. 

По ее данным, первое заседание прошло сегодня. Приговор Каракольского городского суда обжаловали гособвинение и представители потерпевших. Следующее слушание назначено на 23 января. 

16 ноября Каракольский городской суд оправдал Раушан Муканбетову по статье «Убийство», посчитав преступление недоказанным. Суд признал ее виновной в совершении экономических преступлений по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

Ей назначили наказание в виде шести лет тюрьмы с лишением права работать на государственной службе три года. У обвиняемой несовершеннолетний ребенок, поэтому суд применил отсрочку исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.
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