Популярные видео о Кыргызстане на YouTube

Согласно открытым данным, каждую минуту на YouTube загружается 72 часа видео, каждый месяц — больше, чем было создано за 60 лет тремя крупнейшими телевизионными сетями США. Каждый месяц пользователи YouTube просматривают более четырех миллиардов часов видео. Каждый месяц более 800 миллионов уникальных посетителей заходят на YouTube.

Много видео на YouTube загружают и о Кыргызстане. Мы выбрали популярные в 2017 году ролики о нашей стране.

1 Кыргызстан. Интересные факты о стране

Видео загружено на YouTube-канал BumTV в апреле 2017-го, его просмотрели 409 тысяч раз. В ролике собраны интересные факты о Кыргызстане, которые сопровождаются красивым видеорядом природы нашей страны. Рассказывают авторы видео и о великом кыргызском писателе Чингизе Айтматове.

2 Десять интересных фактов про Кыргызстан

Ролик загружен на YouTube-канал Dameoz в марте 2017 года, он набрал 376 тысяч просмотров.

«В этом ролике вы узнаете о том, где находится Пик Владимира Путина, что такое Всемирные игры кочевников. Почему озеро Мерцбахара исчезает два раза в год, чем знаменит Чингиз Айтматов, кто такие манкурты, чем любит заниматься Алмазбек Атамбаев и какие достопримечательности есть в Кыргызстане», — обещает автор видео.

3 Озеро Кель-Суу в Кыргызстане: сказка гор, песня льда

Расположенное среди скал небесно-голубое озеро Кель-Суу находится в долине Кок-Кыя на высоте 3,514 тысячи метров. Оно сформировалось сотни тысяч лет назад из-за разрушения горного массива. Поэтому имеет вытянутую форму: при длине в девять километров ширина озера составляет 0,5-2 км.

Со всех сторон Кель-Суу окружено крутыми скалами с множеством пещер, углублений и гротов, в самом озере также есть небольшие каменные острова. Чтобы в полной мере насладиться прекрасными видами озера, рекомендуется совершить путешествие по нему на лодке.

Видео опубликовано на YouTube-канале Andrey Riabchenko в июле 2017 года, набрало 146 тысяч просмотров.

4 Живые символы планеты. Киргизия. Животные

«В этой поездке нам предстоит узнать, откуда взялись кентавры, и понять, каков он — живой символ Киргизии», — указано в описании к видео. Оно опубликовано на канале Живой планеты в феврале 2017 года и набрало 101 тысячу просмотров.

5 Путешествие по Кыргызстану с ребенком

Популярностью в YouTube пользуется трэвэл-блог молодой мамы, три видео, опубликованные в июне-июле этого года на канале Mary Shum, в общей сложности просмотрели 327,8 тысячи раз.

«Наше путешествие с Космосом и Тори Сон в места моего детства! Свежайщий воздух, впечатляющие горы, чистейшая вода, вкуснейшие фрукты, безоблачное синее небо, тепло — это и есть Средняя Азия для меня», — поделилась женщина в описании к первому видео.

«Вторая серия о нашей поездке в Среднюю Азию. Чуть не опоздали на поезд и не пропустили наш трип! Хорошо, что жили в одной минуте от вокзала. Поезд сломался в горах, и мы несколько часов ждали, когда нас спасут. Искупались в одном из чистейших и глубочайших озер мира с уникальной соленой водой. Вечером мы нашли очень красивое цветочное поле, где также не обошлось без происшествий, но все равно классно порезвились и поснимались», — описано второе видео.

«Выехали на рассвете, нашли абсолютно дикий и нетронутый пляж, заехали в живописнейшее ущелье, поднялись на водопад, весело поехали в очень крутой, а, главное, совсем непопулярный среди туристов каньон, завершив день у костра на закате на пляже. И это все, хоть и гораздо сложнее, но в миллиард раз приятнее, когда рядом с тобой твой любимый малыш, который познает мир, радуясь и удивляясь всем», — написала женщина.

6 Магадан - Москва, через 6 стран. Серия №16, Кыргызстан, озеро Иссык-Куль

В феврале 2017-го в YouTube появилось еще одно видео про Кыргызстан — видеоблог о путешествиях. Опубликован он на канале Travel TV. Видео набрало 81 тысячу просмотров. Двое русских путешественников, муж и жена Богдан и Влада Булычевы, путешествовали по Евразии и открывали для себя этот регион.

В этой серии пара направлялась из Алтая в Бишкек и дальше в Ош. По пути они заезжали на озеро Иссык-Куль, кушали вкусный плов в Бишкеке.

Чуть менее популярны еще два видео этих же путешественников о городе Ош. Ролик «Памирский тракт, дорога на Ош (застряли)», опубликованный 23 февраля 2017-го, набрал 37 тысяч просмотров.

А видео про саму южную столицу Кыргызстана — город Ош, опубликованное в марте, посмотрели 34,3 тысячи раз.

7 DJI - Beauty of Kyrgyzstan

Ролик опубликован в ноябре 2017 года на канале DJI Creator, за это время его посмотрели почти 66 тысяч раз. Это работа Тимура Тугалева и Сары Иззи. Фильм был удостоен первой премии в номинации «Лучший фотограф-путешественник 2017 года» National Geographic в категории видео.

В этом видео, как обещают авторы, вы откроете для себя красоту Кыргызстана через удивительные образы #DJICreator Сары Иззи и Тимура Тугалева из Lost Avocado. «Здесь вы откроете для себя Бишкек, столицу Кыргызстана, озеро Сон-Куль, Орто-Токойское водохранилище с бирюзовой водой в Кочкорском районе, Иссык-Куль — биосферный заповедник ЮНЕСКО — и Каракол с его каньонами, природными парками и красочными рынками», — говорится в описании.

8 Экспедиция в Кыргызстан 2017

Видео опубликовано в октябре 2017 года на YouTube-канале Сhannel social videos and travel (Sign up), за это время оно набрало 54 тысячи просмотров. Двухминутный ролик «Кыргызстан - страна небесных гор» показывает великолепную природу нашей страны, самобытных жителей и красоту кыргызских женщин.

9 Пять причин поехать в Кыргызстан

Видео телеканала «Мир 24», опубликованное 4 ноября 2017 года, посмотрели почти 58 тысяч раз.

«Природа Кыргызстана, пожалуй, самая главная причина поехать в эту страну. 80 процентов поверхности территории занимают горы. Больше нигде в мире вам не увидеть столь чудесного каньона, где горы, без всякого человеческого вмешательства, приняли формы волшебных животных. Или же самое известное и большое по площади бессточное озеро Иссык-Куль, которое подойдет как для экстремального отдыха, так и спокойного семейного с детьми», — указано в описании к ролику.

10 Kyrgyzstan travel guide. Best things to do in Kyrgyzstan

Видео появилось на YouTube-канале Nomadic Samuel — Travel Channel в январе этого года и набрало 34,3 тысячи просмотров.