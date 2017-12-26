МВД назвало видео с избиением переселенцев из Таджикистана провокацией

В социальной сети Facebook распространяется видео, где переселенцев из Таджикистана избивают другие подростки. В описании к видео пользователь Санжар Калматай указал, что издевательства происходят в Чуйской области. Позже оно было удалено автором.

В свою очередь пресс-служба МВД выступила с заявлением о том, что в настоящий момент оперативные сотрудники разыскивают тех, кто выложил видео.

«По данному факту ранее была проведена проверка. События, запечатленные на видео, происходили в феврале 2016 года. Разбирательство проводил РОВД Панфиловского района. Выяснилось, что между подростками произошла ссора во время игры в футбол. Данное видео выкладывают не в первый раз. Один из парней сейчас находится в России, а его родители обратились со встречным заявлением. Оба парня помирились со сверстниками, в связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано», — проинформировали в МВД.