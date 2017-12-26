Депутат предлагает переименовать все районы Бишкека. Люди против

В минувшую пятницу на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» ее член Зарылбек Рысалиев предложил переименовать все районы Бишкека. Он призвал чтить историю страны и назвать их именами великих героев или деятелей Кыргызстана.

Инициатива вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. В частности, кыргызстанцы уверены, что тратить миллионы на переименование районов Бишкека нет смысла, когда перед столицей стоят более актуальные вопросы: разбитые дороги, отсутствие уличного освещения, огромное число нуждающихся и малоимущих.

Читатели ИА «24.kg» тоже не поддержали инициативу депутата. Против нее выступили 65 процентов проголосовавших.