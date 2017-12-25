Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 декабря: дождь, переходящий в снег

В Кыргызстане днем местами дождь, переходящий в снег, в горных районах снег. Местами осадки сильные. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 18-23.

День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

В Бишкеке температура воздуха ночью -1 градус, днем +2.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью -3, днем до +4 градусов.

В Нарынской области -17 градусов ночью и около нуля днем.

В Иссык-Кульской области без осадков, -6 градусов ночью, днем около нуля.

В Таласской области ночью -7 градусов, днем +2.