Жители Александровки жалуются на поборы при выдаче справок

Жители села Александровка жалуются на поборы при выдаче справок с военно-учетного стола. Об этом ИА «24.kg» сообщили они сами.

По их словам, справку выдают, если паспорт просрочен и подлежит обмену. Но при этом сотрудники паспортного стола вымогают с них дополнительно деньги — от 900 до полутора тысяч сомов, помимо стоимости ID-карт. «Мы думаем написать коллективную жалобу в наш айыл окмоту. Это совершенно необоснованные и незаконные поборы», — отмечают сельчане.

Ранее ИА «24.kg» сообщало, что цена доумента может измениться. Сумма в 320 сомов является приблизительной. Калькуляцию еще не завершили. «Не исключено, что стоимость биометрического паспорта изменится в пределах 5-10 сомов в большую или меньшую сторону», — пояснили в ГРС.

Ранее в ведомстве сообщили, что с 1 января стоимость электронной ID-карты составит 320 сомов. Это на 110 сомов дешевле ID-карты старого образца.