23:53
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Общество

Жители Александровки жалуются на поборы при выдаче справок

Жители села Александровка жалуются на поборы при выдаче справок с военно-учетного стола. Об этом ИА «24.kg» сообщили они сами.

По их словам, справку выдают, если паспорт просрочен и подлежит обмену. Но при этом сотрудники паспортного стола вымогают с них дополнительно деньги — от 900 до полутора тысяч сомов, помимо стоимости ID-карт. «Мы думаем написать коллективную жалобу в наш айыл окмоту. Это совершенно необоснованные и незаконные поборы», — отмечают сельчане.

Ранее ИА «24.kg» сообщало, что цена доумента может измениться. Сумма в 320 сомов является приблизительной. Калькуляцию еще не завершили. «Не исключено, что стоимость биометрического паспорта изменится в пределах 5-10 сомов в большую или меньшую сторону», — пояснили в ГРС.

Ранее в ведомстве сообщили, что с 1 января стоимость электронной ID-карты составит 320 сомов. Это на 110 сомов дешевле ID-карты старого образца.
Ссылка:
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Стоимость ID-карты может измениться
ГРС определилась со стоимостью биометрических ID-карт
Дом на карте Бишкека есть, а регистрации у владельца нет
В ГРС заявления от политбеженцев о лишении их гражданства КР не поступали
Журналиста Kloop.kg допрашивали в ГКНБ три часа
Автора расследования по сайту samara.kg вызвали в ГКНБ
В госпредприятии «Инфоком» рассказали о расследовании по сайту samara.kg
С 2018 года бесплатные биометрические паспорта выдавать не будут
В Бишкеке ввели единый счет за коммунальные услуги
В 2017 году в Кыргызстане свадеб сыграли меньше, чем в 2016-м
Популярные новости
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Дом, которого нет на&nbsp;карте Бишкека Дом, которого нет на карте Бишкека
На&nbsp;месте снесенного ресторана &laquo;Нарын&raquo; гостиницу строить не&nbsp;будут На месте снесенного ресторана «Нарын» гостиницу строить не будут
Бизнес
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!