Самые умилительные истории 2017 года

«Лента.ру» собрала самые умилительные истории уходящего года: животные, которые помогли миру пережить 2017 год.
Жирафиха Эйприл из зоопарка в штате Нью-Йорк прославилась в начале года, когда в ее вольере установили камеру. Трансляция в Интернете продолжалась до апреля, пока у нее не родился детеныш. За это время она набрала в YouTube 232 миллиона просмотров. Кличку для новорожденного выбирали всем миром и назвали малыша Таджири — «надежда» на языке суахили.
Индийские женщины несколько месяцев вязали накидки и гетры для слонов, которые поселились в заповеднике неподалеку от города Матхура. Из-за непогоды животные мерзли, поэтому им понадобилась одежда. В январе три слона впервые примерили разноцветные наряды. Основатель заповедника утверждает, что животные остались довольны. Но нужно продолжать: 17 слонов еще не одеты.
Если люди заботятся о птицах, то птицы, похоже, заботятся о ежах. Трудно понять, как такое получилось, но эти гуси определенно помогли ежику пересечь проезжую часть. Без столь заметного сопровождения его запросто мог переехать автомобиль.
В 2017 году ежи внесли внушительный вклад в непростое дело умиления Интернета — главным образом за счет своей поразительной неуклюжести. В августе пользователи соцсетей не могли насмотреться на ежа из Японии, который безуспешно пытался выбраться из подушки в виде большого круассана.
Утки тоже водоплавающие, но, в отличие от гусей, вечно попадают в неприятности. В мае байкер в утренний час пик остановил движение на столичном Ленинском проспекте, чтобы перевести через дорогу уточку с крохотным утенком. Перед ними немедленно образовалась внушительная пробка. Автор видео утверждает, что водители с пониманием отнесли к неожиданной задержке. Утка есть утка, надо ждать.
Людям звериная помощь тоже бывает нелишней. В столице Черногории бездомная собака предотвратила грабеж среди бела дня. Пес сидел на улице, с любопытством глядя по сторонам, и стал свидетелем того, как уличный воришка вырвал у одной из прохожих сумочку. Пес со всех ног бросился за преступником. Тому пришлось бросить добычу. Что было дальше, не сообщается, но собака определенно заслужила награду.
В Новой Зеландии дорожная полиция пополнила свои ряды морской свинкой по кличке Эллиот. Зверьку сшили форменный мундир и нацепили крохотную фуражку. Он борется с превышением скорости личным примером: такое ленивое и медлительное животное, как Эллиот, еще поискать.
Немецкая овчарка по кличке Гавел тоже служила в полиции, но сделать карьеру в правоохранительных органах не удалось. Собака оказалась слишком веселой и дружелюбной. Гавел никого не хотел арестовывать, поэтому ему нашли более подходящую должность.
В 2017 году в пустыне Сахара впервые сняли на видео детенышей диких барханных кошек. Они ничуть не менее милые, чем домашние котята, только еще меньше.
В начале года в зоопарке Цинциннати появилась на свет маленькая бегемотиха, которую окрестили Фиона. Она родилась раньше срока и была очень слабой. Весь мир следил за тем, как Фиона борется за жизнь. Через несколько недель трогательный бегемотик поправился, но сетевая любовь не прошла. Фиону по-прежнему помнят: ее фотографии и видео набирают сотни тысяч просмотров в Instagram и YouTube, а в октябре она стала свидетелем помолвки, которую американская пара устроила прямо перед ее бассейном в зоопарке.
В августе на весь мир прославился счастливый поросенок из Китая. Его ферму затопило после мощного тайфуна. Поросенку грозила неминуемая гибель, но помощь подоспела вовремя, и все кончилось хорошо. У него заразительная улыбка, но главное, он дает понять, что выход есть даже из самых безнадежных ситуаций. Неудивительно, что снимок вызвал такой резонанс в Интернете.