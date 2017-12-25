Самые умилительные истории 2017 года

«Лента.ру» собрала самые умилительные истории уходящего года: животные, которые помогли миру пережить 2017 год.

Жирафиха Эйприл из зоопарка в штате Нью-Йорк прославилась в начале года, когда в ее вольере установили камеру. Трансляция в Интернете продолжалась до апреля, пока у нее не родился детеныш. За это время она набрала в YouTube 232 миллиона просмотров. Кличку для новорожденного выбирали всем миром и назвали малыша Таджири — «надежда» на языке суахили.

Индийские женщины несколько месяцев вязали накидки и гетры для слонов, которые поселились в заповеднике неподалеку от города Матхура. Из-за непогоды животные мерзли, поэтому им понадобилась одежда. В январе три слона впервые примерили разноцветные наряды. Основатель заповедника утверждает, что животные остались довольны. Но нужно продолжать: 17 слонов еще не одеты.

Huge jumpers knitted by villagers in India to keep elephants warm https://t.co/USejPxDwxW pic.twitter.com/oI1P0wVD5u — Daily Mail Online (@MailOnline) 18 января 2017 г.

Если люди заботятся о птицах, то птицы, похоже, заботятся о ежах. Трудно понять, как такое получилось, но эти гуси определенно помогли ежику пересечь проезжую часть. Без столь заметного сопровождения его запросто мог переехать автомобиль.

It's all too easy for hedgehogs to come a cropper on the roads. Luckily, this one has some helpful goose friends to alert passing traffic. pic.twitter.com/FREIbolL6C — Dick King-Smith HQ (@DickKingSmith) 16 сентября 2017 г.

В 2017 году ежи внесли внушительный вклад в непростое дело умиления Интернета — главным образом за счет своей поразительной неуклюжести. В августе пользователи соцсетей не могли насмотреться на ежа из Японии, который безуспешно пытался выбраться из подушки в виде большого круассана.

Утки тоже водоплавающие, но, в отличие от гусей, вечно попадают в неприятности. В мае байкер в утренний час пик остановил движение на столичном Ленинском проспекте, чтобы перевести через дорогу уточку с крохотным утенком. Перед ними немедленно образовалась внушительная пробка. Автор видео утверждает, что водители с пониманием отнесли к неожиданной задержке. Утка есть утка, надо ждать.

Людям звериная помощь тоже бывает нелишней. В столице Черногории бездомная собака предотвратила грабеж среди бела дня. Пес сидел на улице, с любопытством глядя по сторонам, и стал свидетелем того, как уличный воришка вырвал у одной из прохожих сумочку. Пес со всех ног бросился за преступником. Тому пришлось бросить добычу. Что было дальше, не сообщается, но собака определенно заслужила награду.

В Новой Зеландии дорожная полиция пополнила свои ряды морской свинкой по кличке Эллиот. Зверьку сшили форменный мундир и нацепили крохотную фуражку. Он борется с превышением скорости личным примером: такое ленивое и медлительное животное, как Эллиот, еще поискать.

Фото со страницы «New Zealand Police» в Facebook

Немецкая овчарка по кличке Гавел тоже служила в полиции, но сделать карьеру в правоохранительных органах не удалось. Собака оказалась слишком веселой и дружелюбной. Гавел никого не хотел арестовывать, поэтому ему нашли более подходящую должность.

Фото со страницы Governor of Queensland в Facebook

В 2017 году в пустыне Сахара впервые сняли на видео детенышей диких барханных кошек. Они ничуть не менее милые, чем домашние котята, только еще меньше.

В начале года в зоопарке Цинциннати появилась на свет маленькая бегемотиха, которую окрестили Фиона. Она родилась раньше срока и была очень слабой. Весь мир следил за тем, как Фиона борется за жизнь. Через несколько недель трогательный бегемотик поправился, но сетевая любовь не прошла. Фиону по-прежнему помнят: ее фотографии и видео набирают сотни тысяч просмотров в Instagram и YouTube, а в октябре она стала свидетелем помолвки, которую американская пара устроила прямо перед ее бассейном в зоопарке.

В августе на весь мир прославился счастливый поросенок из Китая. Его ферму затопило после мощного тайфуна. Поросенку грозила неминуемая гибель, но помощь подоспела вовремя, и все кончилось хорошо. У него заразительная улыбка, но главное, он дает понять, что выход есть даже из самых безнадежных ситуаций. Неудивительно, что снимок вызвал такой резонанс в Интернете.