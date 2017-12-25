23:53
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Общество

Самые умилительные истории 2017 года

«Лента.ру» собрала самые умилительные истории уходящего года: животные, которые помогли миру пережить 2017 год.

Жирафиха Эйприл из зоопарка в штате Нью-Йорк прославилась в начале года, когда в ее вольере установили камеру. Трансляция в Интернете продолжалась до апреля, пока у нее не родился детеныш. За это время она набрала в YouTube 232 миллиона просмотров. Кличку для новорожденного выбирали всем миром и назвали малыша Таджири — «надежда» на языке суахили.

Индийские женщины несколько месяцев вязали накидки и гетры для слонов, которые поселились в заповеднике неподалеку от города Матхура. Из-за непогоды животные мерзли, поэтому им понадобилась одежда. В январе три слона впервые примерили разноцветные наряды. Основатель заповедника утверждает, что животные остались довольны. Но нужно продолжать: 17 слонов еще не одеты.

Если люди заботятся о птицах, то птицы, похоже, заботятся о ежах. Трудно понять, как такое получилось, но эти гуси определенно помогли ежику пересечь проезжую часть. Без столь заметного сопровождения его запросто мог переехать автомобиль.

В 2017 году ежи внесли внушительный вклад в непростое дело умиления Интернета — главным образом за счет своей поразительной неуклюжести. В августе пользователи соцсетей не могли насмотреться на ежа из Японии, который безуспешно пытался выбраться из подушки в виде большого круассана.

Утки тоже водоплавающие, но, в отличие от гусей, вечно попадают в неприятности. В мае байкер в утренний час пик остановил движение на столичном Ленинском проспекте, чтобы перевести через дорогу уточку с крохотным утенком. Перед ними немедленно образовалась внушительная пробка. Автор видео утверждает, что водители с пониманием отнесли к неожиданной задержке. Утка есть утка, надо ждать.

Людям звериная помощь тоже бывает нелишней. В столице Черногории бездомная собака предотвратила грабеж среди бела дня. Пес сидел на улице, с любопытством глядя по сторонам, и стал свидетелем того, как уличный воришка вырвал у одной из прохожих сумочку. Пес со всех ног бросился за преступником. Тому пришлось бросить добычу. Что было дальше, не сообщается, но собака определенно заслужила награду. 

В Новой Зеландии дорожная полиция пополнила свои ряды морской свинкой по кличке Эллиот. Зверьку сшили форменный мундир и нацепили крохотную фуражку. Он борется с превышением скорости личным примером: такое ленивое и медлительное животное, как Эллиот, еще поискать.

Фото со страницы «New Zealand Police» в Facebook

 Немецкая овчарка по кличке Гавел тоже служила в полиции, но сделать карьеру в правоохранительных органах не удалось. Собака оказалась слишком веселой и дружелюбной. Гавел никого не хотел арестовывать, поэтому ему нашли более подходящую должность.

Фото со страницы Governor of Queensland в Facebook

В 2017 году в пустыне Сахара впервые сняли на видео детенышей диких барханных кошек. Они ничуть не менее милые, чем домашние котята, только еще меньше.

 В начале года в зоопарке Цинциннати появилась на свет маленькая бегемотиха, которую окрестили Фиона. Она родилась раньше срока и была очень слабой. Весь мир следил за тем, как Фиона борется за жизнь. Через несколько недель трогательный бегемотик поправился, но сетевая любовь не прошла. Фиону по-прежнему помнят: ее фотографии и видео набирают сотни тысяч просмотров в Instagram и YouTube, а в октябре она стала свидетелем помолвки, которую американская пара устроила прямо перед ее бассейном в зоопарке.

В августе на весь мир прославился счастливый поросенок из Китая. Его ферму затопило после мощного тайфуна. Поросенку грозила неминуемая гибель, но помощь подоспела вовремя, и все кончилось хорошо. У него заразительная улыбка, но главное, он дает понять, что выход есть даже из самых безнадежных ситуаций. Неудивительно, что снимок вызвал такой резонанс в Интернете. 

Фото hou sheng/Weibo

Ссылка:
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Милые коалы устроили борьбу на проезжей части
Команда российских студентов сняла очерк о мигрантке из Кыргызстана
В интернет-магазине Amazon появились кыргызские калпаки. Только для иностранцев
В Великобритании нашли угрозу для Интернета
Более 2,5 тысячи Санта-Клаусов на лыжах попали в Книгу рекордов Гиннесса
В Антарктиде прошел марафон при 30-градусном морозе
Угрозы ближе, чем кажется. Взгляд художника Гюндуза Агаева
Болельщик прервал танец группы поддержки и сделал девушке предложение
Мультфильм покоряет зрителей во всем мире. Уже 40 наград
В США проходит выставка путешественницы с агорафобией, «посетившей» и Кыргызстан
Популярные новости
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Дом, которого нет на&nbsp;карте Бишкека Дом, которого нет на карте Бишкека
На&nbsp;месте снесенного ресторана &laquo;Нарын&raquo; гостиницу строить не&nbsp;будут На месте снесенного ресторана «Нарын» гостиницу строить не будут
Бизнес
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!