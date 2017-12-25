20:15
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Общество

Начался сбор средств. Люди помогают журналистам и правозащитнику оплатить иски

Начался сбор средств, чтобы помочь учредителям Zanoza.kg (сейчас kaktusmedia.  - Прим. ИА «24.kg») Дине Масловой и Нарыну Айыпу, а также главе правозащитной клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой оплатить многомиллионные иски Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Отметим, Октябрьский районный суд отказал в рассрочке ответчикам по выплате 30 миллионов сомов. Комитет защиты свободы слова организовал сбор денег. Финансы также присылали и простые граждане.

Как рассказала ИА «24.kg» Дина Маслова, за три дня удалось собрать 18 тысяч сомов и $500. «Завтра заработает лицевой счет, куда можно будет перечислять деньги», — добавила журналист.

Решения Бишкекского городского суда, полностью удовлетворяющие требования истца, приняты в августе. После в отношении ответчиков началось исполнительное производство. 10-дневный период на добровольную выплату многомиллионных компенсаций прошел в середине ноября. С началом принудительного взыскания по требованию судебных исполнителей у ответчиков арестовали банковские счета и наложили повторный запрет на выезд из страны.

По законодательству, после истечения двухмесячного срока на принудительное исполнительное производство на ответчиков налагается административный штраф. Принудительный исполнительный сбор, составляющий 10 процентов от суммы компенсации (в отношении сайта Zanoza.kg и двух учредителей он составляет 2,7 миллиона сомов), ответчики должны выплатить уже судебным исполнителям. Если после этого журналисты и соответчики не внесут взыскиваемую сумму, на них могут завести уголовное дело. Срок лишения свободы по этой статье составляет от одного до двух лет.

Читайте по теме
Иски к Zanoza.kg. Верховный суд оставил в силе решения в защиту Атамбаева

Иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов.

Генпрокурор настояла на запрете ответчикам выезжать из страны.
Ссылка:
просмотров: 534
Версия для печати
Материалы по теме
Дело об убийстве и расчленении свекрови снохой передали в Ошской городской суд
Юристам «Ата Мекена» суд запретил выезжать из страны
За убийство мужа Айдай Субанова будет сидеть в тюрьме 16 лет
Приговор в отношении подозреваемой в убийстве главы медколледжа обжалован
Суд Исаева. Повторной экспертизы не будет
Исаеву назначили государственного адвоката
Дело о подрыве прокурорской машины. Потерпевшего хотят привлечь к суду
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Каким будет 2018 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
Адвокаты Карганбека Самакова будут обжаловать приговор
Популярные новости
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Дом, которого нет на&nbsp;карте Бишкека Дом, которого нет на карте Бишкека
На&nbsp;месте снесенного ресторана &laquo;Нарын&raquo; гостиницу строить не&nbsp;будут На месте снесенного ресторана «Нарын» гостиницу строить не будут
Бизнес
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!