Начался сбор средств. Люди помогают журналистам и правозащитнику оплатить иски

Начался сбор средств, чтобы помочь учредителям Zanoza.kg (сейчас kaktusmedia. - Прим. ИА «24.kg») Дине Масловой и Нарыну Айыпу, а также главе правозащитной клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой оплатить многомиллионные иски Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Отметим, Октябрьский районный суд отказал в рассрочке ответчикам по выплате 30 миллионов сомов. Комитет защиты свободы слова организовал сбор денег. Финансы также присылали и простые граждане.

Как рассказала ИА «24.kg» Дина Маслова, за три дня удалось собрать 18 тысяч сомов и $500. «Завтра заработает лицевой счет, куда можно будет перечислять деньги», — добавила журналист.

Решения Бишкекского городского суда, полностью удовлетворяющие требования истца, приняты в августе. После в отношении ответчиков началось исполнительное производство. 10-дневный период на добровольную выплату многомиллионных компенсаций прошел в середине ноября. С началом принудительного взыскания по требованию судебных исполнителей у ответчиков арестовали банковские счета и наложили повторный запрет на выезд из страны.

По законодательству, после истечения двухмесячного срока на принудительное исполнительное производство на ответчиков налагается административный штраф. Принудительный исполнительный сбор, составляющий 10 процентов от суммы компенсации (в отношении сайта Zanoza.kg и двух учредителей он составляет 2,7 миллиона сомов), ответчики должны выплатить уже судебным исполнителям. Если после этого журналисты и соответчики не внесут взыскиваемую сумму, на них могут завести уголовное дело. Срок лишения свободы по этой статье составляет от одного до двух лет.

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Иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов.

Генпрокурор настояла на запрете ответчикам выезжать из страны.