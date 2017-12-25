В городе Ош мужчину, убившего отца из-за телевизора, признали невменяемым

В городе Ош мужчина убил отца из-за телевизора. Судебное разбирательство длилось год. Обвиняемого признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу в селе Кызыл-Жер.

Инцидент произошел в июне 2016 года. В микрорайоне «Южный» обнаружили тело мужчины азиатской внешности с признаками насильственной смерти. Следственно-оперативная группа установила, что он скончался от множественных ножевых ранений. Убитым оказался 76-летний житель города Ош.

Следственный отдел УВД Оша возбудил уголовное дело по статье 97 «Убийство» УК КР.

Задержали сына убитого. Он рассказал, что ссора произошла из-за телевизора. Отец не давал сыну смотреть его любимую передачу и хотел переключить на сериал. В итоге он родителя зарезал.

По свидетельству медиков и результатам экспертизы, мужчина страдает психопатией и невростенией. Его признали невменяемым. Прокуроры настаивают, что подсудимый полностью контролировал себя на момент совершения преступления и в показаниях ни на следствии, ни в суде не путался.