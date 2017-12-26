Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

26 декабря в Бишкеке весь день пасмурно и возможны осадки. Воздух прогреется до +5...+8 градусов. Кроме того, в первой половине дня прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. День увеличился на одну минуту: восход Солнца в 8.31, заход в 17.33. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

Хорошая новость

Памятные даты

День подарков

Это праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде.

В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи. Именно в День подарков можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены.

Теорий относительно возникновения Дня подарков существует много, но все соглашаются с тем, что праздник начался с обычая дарить деньги и подарки людям более низкого социального положения. Подарками среди себе подобных обменивались накануне Рождества, а бедняки получали подарки в последнюю очередь. Подарки дарили в коробках, отсюда и название — Boxing Day.

Куда сходить

Культура

— В 12.00 в кафе «Одноклассники» пройдет мастер-класс «Графологический анализ почерка».

Вы узнаете, как дать психологическую характеристику человеку по его почерку, можно ли определить пол, возраст, а также вероятность психологических проблем личности, узнать, подходит ли автор почерка для той или иной работы и многое другое. Регистрация по телефону 0700975417.

— В 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут балет «Щелкунчик».

Либретто по мотивам сказки Гофмана, постановка 1990 года. Спектакль восстановлен в 2014-м.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 09.30, конференц-зал Института политики развития — пресс-сессия «Вправе ли айыл окмоту заниматься бизнесом? Это пополнение бюджета или несправедливая конкуренция?»;

— 10.00, КНИА «Кабар» — пресс-конференция «Учетная ставка НБ КР»;

— 11.30, ТРК «Мадина» — открытие надземного пешеходного перехода по улице Шабдана Баатыра.

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