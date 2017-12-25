Юристам «Ата Мекена» суд запретил выезжать из страны

Юристу «Ата Мекена» Канатбеку Азизу Октябрьский районный суд запретил выезжать из страны. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в канцелярии судебной инстанции.

По их данным, ограничение на выезд наложено также в отношении Таалайгуль Токтакуновой. Снять запрет суд может только после того, как ответчики выплатят полную стоимость, взысканную с них Генеральной прокуратурой, или по просьбе непосредственно истца — экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Бишкекский городской суд 4 октября 2017 года вынес решение, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева и поддержав вердикт райсуда.

Истец просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции юристов Омурбека Текебаева — Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза, выступавших от имени политика, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество Таалайгуль Токтакуновой наложен арест.

30 ноября Верховный суд постановил оставить в силе решения нижестоящих инстанций.