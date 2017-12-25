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Общество

За убийство мужа Айдай Субанова будет сидеть в тюрьме 16 лет

Бишкекский городской суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда в отношении Айдай Субановой, признанной виновной в убийстве и расчленении мужа Эрлана Оркошева. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии суда.

Суд отмечает, что противоречивые показания, которые давала обвиняемая в начале следствия, говорят о том, что она хотела избежать ответственности.

Айдай Субанову этапировали в женскую колонию в селе Степном. 

14 августа 2015 года в мусорном баке в пятом микрорайоне столицы нашли конечности мужчины. Спустя несколько дней пакет с головой убитого обнаружили в мусорном контейнере на улице Фучика. По подозрению в преступлении задержали его жену — 25-летнюю Айдай Субанову.

Ранее в суде она заявила, что мужа убили неизвестные, а ее угрозами заставили развозить по городу какие-то пакеты и чемодан. Что в них было, как утверждала обвиняемая, она не знала.
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