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Общество

Кыргызстан обвинили в неконтролируемой контрабанде скота

Кыргызстан обвинили в неконтролируемой контрабанде скота. Депутат парламента Казахстана Роман Ким попросил пограничную службу разобраться, сообщает InformБюро.

«Пограничные службы у нас знают каждый пограничный столб. Если все так хорошо, скажите, почему у нас дырявая граница с Кыргызстаном? Я говорю о неконтролируемой контрабанде скота, которая не прекращается», — заявил Роман Ким во время правительственного часа.

Директор Пограничной службы КНБ РК Дархан Дильманов ответил, что на государственной границе с Кыргызстаном остались только пограничники. «Так как они вошли в состав ЕАЭС, то все, что перемещается через пункты пропуска, не является контрабандой. Есть проблемы, мы с этим активно боремся. В инженерном плане государственную границу на Кордайском и Таразском направлениях мы закрываем. Полностью еще не закрыли, но результаты есть. Главная контрабанда по «зеленке» у нас была и остается — перегон скота. Личного состава и техники достаточно, чтобы обеспечить охрану границы», — пояснил он.

Вице-спикер Мажилиса Владимир Божко опасается, что со скотом распространятся заболевания. «Нам бы не хотелось вместе с табуном получить очередной перечень болезней для нашего скота. Там, наверное, не контрабанда, а перегон скота с неправильно оформленными документами, назовем так», — добавил он.

Напомним, 2 декабря президенты двух стран урегулировали обостренную ситуацию на кыргызско-казахской границе.
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