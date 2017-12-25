Скандал в Свердловском РОВД. Жалобы от предпринимателей продолжают поступать

На следователя Свердловского РОВД Бишкека Айгерим Мактыбекову пожаловались частные предприниматели.

Как рассказал ИА «24.kg» один из заявителей — Эркин Абдыкадыров, — в июле 2017 года он обратился в милицию с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемых в мошенничестве.

«Я оформил заявление, все рассказал — по форме, как требуется. Нас семь человек потерпевших, все объяснительные подшиты. Но Айгерим Мактыбекова нам отказала в возбуждении дела. Она отметила, что не установлено место жительства подозреваемых, хотя их и вызвали на допросы», — отметил Эркин Абдыкадыров.

Аналогичный отказ, но уже от следователя Эсена Кадыркулова, получила и Таалайгуль Иманалиева. Она тоже бизнесмен и, по ее словам, стала жертвой мошенников.

Отметим, ГУВД Бишкека провело служебное расследование по следам публикации в ИА «24.kg» от 13 декабря «Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД». Материалы переданы в Генеральную прокуратуру для юридической оценки.

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В ходе проверки изучено более 500 отказных материалов. По результатам беседы с потерпевшими установлено, что решения по ним вынесены необоснованно, поскольку имелись факты совершенных преступлений.

Вместе с тем выявлено 40 заявлений, которые сотрудники органов дознания незаконно списали в номенклатурные дела. Они зарегистрированы в установленном порядке, и по ним также принимают законные решения.

В отношении руководства и сотрудников УВД Свердловского района и ГУВД Бишкека начато служебное расследование.