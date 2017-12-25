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Общество

Суд Исаева. Повторной экспертизы не будет

На судебном процессе по делу экс-мэра города Токмака Канатбека Исаева адвокат Бакыт Осмоналиев заявил ходатайство о назначении повторной экспертизы для определения стоимости библиотеки, автостоянки, проданными мэрией города, магазина «Яшар», на месте которого был построен торговый центр, и стоимости строительства этого торгового центра.

По его мнению, стоимость объектов в заключениях экспертов завышена.

Судья Абдуразак Боромбаев отказал в удовлетворении ходатайства.

Суд отложен до завтра. Тогда же начнутся прения сторон.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатом Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр «Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.
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