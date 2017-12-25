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Общество

Бюджет здравоохранения предлагают увеличить за счет пенсионных отчислений

В Кыргызстане рабочая группа, состоящая из экономистов, юристов, врачей и экспертов, прорабатывает план повышения зарплаты врачей. Документ готовы представить в середине января. Об этом ИА «24.kg» рассказал председатель Ассоциации молодых врачей Эльзар Токтоназаров.

По его словам, официально средняя зарплата врача в республике составляет 12-14 тысяч. «Однако по нашим подсчетам еще меньше — 6-8 тысяч. У нас есть предложения по программе госгарантий относительно льгот. Обещаний в программе очень много, но здравоохранение покрыть их не может. Ни Минздрав, ни другие госорганы не хотят это признавать. Есть также предложения по сбору средств в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)», — сказал Эльзар Токтоназаров.

Рассматривается индивидуальный подход к отчислениям. Человек с проблемами здоровья и предрасположенностями к заболеваниям должен платить больше. Таких людей много, они ложатся большим бременем на наше здравоохранение.

Эльзар Токтоназаров
«Мы предлагаем не дополнительно увеличивать сборы, а урезать пенсионный фонд. Сделать его не 22 процента, а 20, а фонд ОМС станет не 2, а 4 процента. Если пенсионные отчисления будут меньше на 2 процента, это несущественно отразится на пенсиях, но скажется на объеме и качестве оказываемой медицинской помощи, потому что бюджет здравоохранения увеличится в 2 раза. Пенсионеры часто болеют. Их в стране 600 тысяч, им и так приходится со своей пенсии покупать некоторые лекарства», — пояснил Эльзар Токтоназаров.

«Есть и пункт, касающийся профсоюза профессиональных медработников. Он не соответствует нашим ожиданиям, не справляется со своими обязанностями. Мы намерены его бойкотировать и создать свое альтернативное объединение», — резюмировал он.
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