Вулкан Таранаки, расположенный на Северном острове Новой Зеландии, получил статус юридического лица с правами человека. Опеку над вулканом будут совместно нести восемь племен аборигенов-маори, для которых вулкан является священным, и правительство страны.

Фото Global Look Press. Новозеландский вулкан получил права человека

Как сообщили Вести.ru, статус вершины означает признание особых связей местных племен с вулканом, который рассматривается ими как предок или член семьи. Согласно новому закону, причинившее вред вулкану лицо будет нести такую же ответственность, как за причинение вреда племени.

Таранаки является спящим вулканом, который в последний раз извергался в 1775 году. Ранее аналогичный статус получила река Уангануи, также протекающая на Северном острове Новой Зеландии.