На недавно открытый надземный переход в Бишкеке требуется почти 4 миллиона сомов

На открытый полтора месяца назад надземный переход в Бишкеке требуется почти 4 миллиона сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.
По его данным, Управление капитального строительства планирует потратить всего 7,7 миллиона сомов на дополнительные строительные работы по надземным переходам в районе рынков «Мадина» и Аламединского.
Проводят закупки методом прямого заключения договора.
Отметим, на строительство перехода у Аламединского рынка потратили 17,6 миллиона сомов.
В мэрии не смогли пояснить, зачем потребовались дополнительные работы.
Ранее сообщали, что сразу после открытия перехода лифт в нем закрыли на замок.