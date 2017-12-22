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Общество

На недавно открытый надземный переход в Бишкеке требуется почти 4 миллиона сомов

На открытый полтора месяца назад надземный переход в Бишкеке требуется почти 4 миллиона сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, Управление капитального строительства планирует потратить всего 7,7 миллиона сомов на дополнительные строительные работы по надземным переходам в районе рынков «Мадина» и Аламединского.

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Проводят закупки методом прямого заключения договора.

Отметим,  на строительство перехода у Аламединского рынка потратили 17,6 миллиона сомов.

В мэрии не смогли пояснить, зачем потребовались дополнительные работы.

Ранее сообщали, что сразу после открытия перехода лифт в нем закрыли на замок.
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