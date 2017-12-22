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Общество

Скопированное у казахов положение о подготовке водителей объяснили интеграцией

Скопированное у казахов Кыргызстаном положение о подготовке водителей объяснили интеграцией.

Ранее сообщали, что Министерство образования и науки Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект Положения о порядке подготовки и переподготовки водителей автомототранспортных средств.

При проверке на антиплагиат выяснилось, что документ практически полностью скопирован с постановления правительства Казахстана от 18 июня 2015 года.

«Я ничего не копировал. Во всех странах СНГ почти одинаковые документы, но основная база — положение бывшего СССР. Это просто интеграция, поэтому документы похожи», — сказал ИА «24.kg» автор документа, ведущий специалист отдела лицензирования Минобразования КР Алисултан Ташиев.
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